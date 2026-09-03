UGT FICA recuerda la necesidad de dotar de alojamiento a las personas trabajadoras del campo

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LOGROÑO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT La Rioja recuerda a los empleadores la necesidad legal establecida en el convenio colectivo Agropecuario de La Rioja de dotar de alojamiento digno a las personas trabajadoras que se encuentren a más de 80 kilómetros de distancia de su lugar habitual de residencia, es decir, la práctica totalidad de los usuarios de los centros de atención al temporero como el frontón Titín III, que hoy mismo abre sus puertas.

El sindicato realiza esta advertencia "tras constatar, cada año, movimientos de captación y devolución diaria de personas trabajadoras al finalizar la jornada laboral en zonas aledañas a los centros de atención al temporero".

Estas prácticas suponen "un claro incumplimiento" de la normativa laboral, que establece que ha de dotarse de alojamiento propio o a su cargo, "respetando las condiciones higiénicas oportunidad, con las suficientes condiciones de limpieza, luz y ventilación. En el caso de que no sean establecimientos profesionales de hospedaje, contarán con aseos, duchas y agua corriente, así como con dormitorios, cocina y comedores, todo ello en proporción al número de personas trabajadoras temporeros", cita el convenio.

Cabe la opción de hacerse cargo de los gastos "cuando la persona trabajadora disponga de alojamiento o se lo procure por sus medios, mediante acuerdo de ambas partes", añade el convenio colectivo firmado por los representantes de las organizaciones empresariales ASAJA y UAGR.

UGT FICA, además, insta a vigilar estas prácticas "que van más allá del mero incumplimiento de la obligación de alojamiento, dado que resulta muy probable que, dado el modo de contratación, tampoco se esté cumpliendo con los requisitos legales de alta y baja a la Seguridad Social, condición imprescindible para desempeñar estas labores".

Se da la circunstancia de que esta llegada de vehículos que recogen y devuelven diariamente a personas trabajadoras se produce, en el caso de Logroño, en las zonas aledañas al centro de atención Titín III, o lo que es lo mismo, "el incumplimiento legal se produce a escasos metros de la sede de la Jefatura Superior de Policía".

Por todo ello, UGT FICA insta "a atajar con determinación estas prácticas fraudulentas que, por otro lado, suponen una desventaja competitiva con la inmensa mayoría de empleadores del campo que sí cumplen con la normativa y asumen el esfuerzo cierto de dotar de alojamiento digno a las personas trabajadoras de temporada y cumplen con el resto de requisitos legales".