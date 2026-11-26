LOGROÑO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT FICA La Rioja valora de forma positiva la adquisición del Grupo MASA por parte de Airbus Atlantic, formalizada ayer, tal y como comunicó la empresa, "dando comienzo a una nueva etapa para una de las empresas industriales más importantes de La Rioja y para el conjunto de las personas trabajadoras que forman parte de este proyecto empresarial".

UGT FICA La Rioja valora positivamente esta alianza empresarial y las oportunidades que puede representar para el futuro de Masa y TPA puesto que "su integración supone para Airbus Atlantic una ampliación significativa de sus capacidades industriales, tecnológicas y productivas, fortaleciendo su posicionamiento y su capacidad de respuesta dentro del mercado aeronáutico internacional".

En este sentido, MASA constituye un activo estratégico dentro de esta operación, ya que su volumen de negocio representa actualmente más del 50 por ciento de la facturación total del Grupo MASA para Airbus Atlantic.

A ello se suma el importante valor añadido que supone la incorporación de TPA (Tratamientos y Procesos Finales), ubicada en las mismas instalaciones que MASA en Agoncillo, así como de las empresas del grupo situadas en Durango: Orisol, Himec Aero, NMT y Gepro.

UGT FICA La Rioja entiende que "esta nueva etapa puede permitir a ambas empresas seguir creciendo, consolidando su actividad industrial y reforzando su presencia dentro de Airbus Atlantic y su estrategia industrial".

Y sobre todo, el conocimiento técnico, la experiencia acumulada y, especialmente, el compromiso y la calidad de las plantillas contribuirán de manera decisiva a aportar valor a Airbus Atlantic y a mejorar su posicionamiento en el mercado aeronáutico mundial.

Precisamente, "estas capacidades industriales y humanas son las que han convertido a estas empresas en objetivo de esta compra".

No obstante, esta jornada "también tiene un componente emocional muy importante". De hecho, los presidentes de los comités de empresa de MASA y TPA, José María García Prior y Domingo Amilburu, ambos pertenecientes a UGT FICA, han querido poner un especial acento en el reconocimiento y agradecimiento a la antigua propiedad "por su trayectoria y por la forma en la que han acompañado a nuestras empresas durante todos estos años.

Han sido un ejemplo de empresarios cercanos, amables, empáticos y comprometidos, que en todo momento se han preocupado por las personas que formamos parte de sus compañías. Con ellos hemos construido, trabajando juntos, la gran empresa que somos hoy", reconocen.

Por último, UGT FICA en MASA y TPA afronta esta nueva etapa "con responsabilidad, confianza y compromiso, defendiendo que el futuro industrial debe ir acompañado de estabilidad, reconocimiento y garantías para las personas trabajadoras, que son y seguirán siendo el principal valor de las empresas".