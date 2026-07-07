UGT indica que el SERIS "es el único organismo del Gobierno riojano sin un Plan de Igualdad"

LOGROÑO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos critica que el Servicio Riojano de Salud (SERIS) "continúa siendo el único organismo dependiente del Gobierno de La Rioja que carece de un Plan de Igualdad, una situación inadmisible tratándose del mayor organismo de la Comunidad Autónoma y de una entidad cuya plantilla está integrada de forma mayoritaria por mujeres".

El SERIS es, en la actualidad, el organismo con mayor número de personas trabajadoras del Gobierno de La Rioja. Según los últimos datos oficiales, su plantilla está integrada por 5.882 profesionales, de los que 4.805 son mujeres y 1.077 son hombres, lo que significa que más del 81% del personal es femenino.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tras las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 6/2019, y desarrollada por el Real Decreto 901/2020, establece la obligación de que todas las organizaciones con 50 o más personas trabajadoras negocien, aprueben e implanten un Plan de Igualdad.

Además, el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) obliga desde el año 2015 en su disposición adicional séptima a todas las Administraciones Públicas a desarrollar un plan de Igualdad, por lo que su obligatoriedad es anterior.

"Resulta especialmente llamativo que el mayor empleador del Gobierno de La Rioja y el organismo con mayor presencia de mujeres siga sin cumplir una obligación legal que sí se exige al sector privado y que otras entidades del propio Ejecutivo regional ya han asumido, como la propia Administración Autonómica, cuya vigencia concluye este mismo año", indican desde UGT.

Un Plan de Igualdad constituye una herramienta imprescindible para analizar la realidad de una organización, detectar posibles desigualdades entre mujeres y hombres y establecer medidas concretas para corregirlas. Estos planes permiten avanzar en la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, la promoción profesional, la formación, las retribuciones, la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, la corresponsabilidad, la eliminación de cualquier forma de discriminación por razón de sexo, así como la prevención y actuación ante el acoso sexual.

Las instituciones públicas "deben ser las primeras en cumplir la ley y en servir de ejemplo en la implantación de políticas de igualdad, especialmente cuando son ellas mismas quienes exigen ese cumplimiento al resto de empleadores".

Por todo ello, UGT exige a la dirección del SERIS "que inicien de manera inmediata la negociación del Plan de Igualdad, con la participación de la representación legal de las personas trabajadoras".