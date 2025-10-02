UGT insta "a evaluar la eficacia de las Estrategia de FP y Empleo" para afrontar "retos estructurales"

LOGROÑO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT insta "a evaluar la eficacia de las Estrategia de FP y Empleo para afrontar los retos estructurales" tras conocer los datos de paro en La Rioja que vuelven a ofrecer buenos resultados este mes, con un descenso de 383 personas con respecto al mes anterior.

"Una buena marcha que también confirma la Seguridad Social, que registra este mes un incremento de afiliación de 931 personas, hasta los 111.330 afiliados y afiliadas", afirman en una nota de prensa.

Por sectores, Servicios y Agricultura son los que mejor comportamiento registran, con una bajada del paro de 283 y 60 personas, respectivamente; una evolución fruto de la continuidad de la temporada turística con las festividades, así como la generalización de las campañas agrarias, especialmente la vendimia. Todo ello unido al incremento del empleo en el sector de la Educación propio del mes de septiembre.

Así las cosas, UGT La Rioja valora "la positiva evolución del empleo en La Rioja, pero insta a dar un paso más, dirigido a aquellos parados de larga duración que forman ya parte del desempleo 'estructural' y a los que se sigue sin ofrecer una respuesta adecuada".

De hecho, considera "imprescindible evaluar la eficacia de la Estrategia de Formación profesional y Empleo para reconducir aquellos elementos que no estén dando soluciones adecuadas".

Por último, el sindicato considera "que hay margen para seguir creando empleo de calidad y recuperar poder adquisitivo". Y por ello, apuesta "por reforzar la protección del contrato de trabajo, adecuando la legislación española a los compromisos internacionales derivados de la Carta Social Europea, que obligan a garantizar la estabilidad en el empleo; y continuar con la senda de mejora salarial y reducción de la jornada laboral, como elementos indispensables para avanzar hacia un mercado laboral justo, inclusivo y sostenible".