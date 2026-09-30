UGT reclama al Gobierno intervenir por "grave riesgo laboral y desprotección" de agentes de Policía Local de Lardero

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LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha reclamado este miércoles al Gobierno de La Rioja "que intervenga ante la grave situación de riesgo laboral y desprotección del servicio de Policía Local que se está produciendo en Lardero, donde el Ayuntamiento mantiene turnos ordinarios cubiertos por un único agente".

Desde UGT Servicios Públicos "consideramos especialmente preocupante que un policía tenga que afrontar en solitario servicios de seguridad ciudadana que pueden implicar situaciones de riesgo, especialmente durante el turno de noche".

Por ello, UGT ha trasladado esta situación a través de un escrito a la Dirección General de Justicia e Interior, a la que reclama "que actúen, dentro de sus competencias de coordinación de las policías locales, para exigir al Ayuntamiento de Lardero que ponga fin a los turnos unipersonales".

UGT también ha dado traslado de los hechos a la Inspección de Trabajo "para que analice las condiciones de seguridad y salud laboral en las que los agentes están prestando servicio". La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud, recuerdan.

TURNOS COMPLETOS CON UN SOLO AGENTE

Indican desde el sindicato que "desde el pasado mes de junio, el Ayuntamiento de Lardero viene recurriendo de forma continuada a decretos de Alcaldía para obligar a los agentes a realizar servicios extraordinarios, con el objetivo de cubrir las necesidades de personal".

Sin embargo, "esta fórmula no ha solucionado el déficit de efectivos y la situación ha llegado al extremo de que varias semanas se han cubierto turnos completos con un único policía, una situación especialmente preocupante cuando se produce durante las noches".

La gravedad de la situación "quedó especialmente patente durante la semana del 14 al 20 de septiembre, en la que el turno de noche estuvo cubierto por un solo agente". Durante esa semana, "el policía tuvo que afrontar en solitario dos intervenciones que evidencian los riesgos de mantener este tipo de servicios".

En una de ellas, "recibió un aviso urgente de SOS Rioja por la presencia de un varón bajo los efectos de las drogas y armado con un cuchillo, mientras varios familiares permanecían encerrados en una habitación".

Dos días después, "el mismo agente tuvo que acudir nuevamente solo y con carácter urgente en apoyo de una patrulla de la Guardia Civil, que había solicitado asistencia ante una pelea entre varias personas".

Estos hechos, dicen UGT, "demuestran que un servicio policial no puede organizarse sobre la premisa de que un único agente debe afrontar en solitario cualquier incidencia que se produzca durante su turno".

"Un único agente no puede garantizar simultáneamente la vigilancia y patrulla del municipio, atender las dependencias policiales y responder a varios requerimientos ciudadanos que puedan producirse al mismo tiempo", añaden.

Además, "cuando el único policía disponible se encuentra atendiendo una emergencia, la localidad queda temporalmente sin capacidad de respuesta de la Policía Local ante otra incidencia que pueda producirse de forma simultánea".

Por ello, UGT considera "necesario que el Ayuntamiento garantice una organización del servicio que permita disponer de los efectivos suficientes y de las condiciones de seguridad necesarias".

Esta situación actual responde "a un problema estructural de falta de efectivos y no a una circunstancia puntual, ya que existe una plaza vacante de Policía Local incluida en la plantilla presupuestaria".

Expican que el Ayuntamiento "rechazó el nombramiento de un policía interino procedente de la bolsa de empleo tras el último proceso de oposición y tampoco incluyó posteriormente esa plaza en la convocatoria de empleo público que se encuentra actualmente en marcha".

UGT señala además que "la situación se ha deteriorado tras la entrada en funcionamiento de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), con la nueva RPT se eliminó el complemento de disponibilidad de los agentes sin que se estableciera una alternativa que permitiera garantizar las necesidades de disponibilidad del servicio".

La consecuencia "ha sido el recurso continuado a decretos de Alcaldía que obligan a los agentes a trabajar durante sus días libres, mientras continúan produciéndose turnos completos cubiertos por un solo policía. UGT considera que esta situación está generando un importante desgaste en la plantilla".

Por ello, UGT Servicios Públicos "reclama a la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de La Rioja que intervenga, dentro de sus competencias, ante la situación que atraviesa la Policía Local de Lardero y que requieran al Ayuntamiento la adopción de medidas para evitar los turnos ordinarios unipersonales".

Además, UGT pide también "a los grupos políticos del Ayuntamiento de Lardero que exijan la convocatoria urgente de una comisión informativa de personal para analizar la falta de efectivos, la plaza vacante no cubierta y las condiciones en las que se está prestando actualmente el servicio".

Por último, UGT reclama a la Inspección de Trabajo "que investigue las condiciones de seguridad y salud laboral de los agentes y determine si la organización actual del servicio garantiza una protección adecuada frente a los riesgos derivados de su trabajo".

"La seguridad de los agentes y de la ciudadanía no puede quedar condicionada a que un único policía tenga que afrontar en solitario situaciones potencialmente peligrosas y reclama al Ayuntamiento de Lardero que deje de recurrir a soluciones provisionales y aborde de manera urgente el déficit estructural de efectivos", finalizan.