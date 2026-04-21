La última colección de joyas con verduras de Jesús Ángel Ruiz y Esteban Alegría se despide en la Pasarela de la Verdura

Joyas con verduras de Jesús Ángel Ruiz y Esteban Alegría - SFC

CALAHORRA (LA RIOJA), 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Esta mañana se ha presentado una nueva colección de joyas con verduras diseñadas por el gemólogo y joyero Jesús Ángel Ruiz -Ruiz Domínguez Joyeros- y por el chef del bar restaurante La Comedia, Esteban Alegría.

Este último realiza con verduras y hortalizas un minucioso trabajo de tratamiento para su desecación, logrando así que no se degraden y puedan permanecer inalterables. Posteriormente Jesús Ángel Ruiz las engarza o dispone de manera que se puedan portar como joyas muy atractivas.

El resultado es un rico y variado conjunto de piezas muy colorista, singular, totalmente único y exclusivo; prácticamente irrepetible.

Como de costumbre la joyas que combinan metales nobles con verduras, hortalizas y legumbres han sido realizadas exclusivamente con productos de la huerta de Calahorra y muchas de ellas podrán verse en el desfile de la XIII Pasarela de la Verdura.

Se trata de la décima y última colección, toda vez que Ruiz Domínguez Joyeros no realizará más joyas con verduras. "La edad no perdona", comentaba Jesús Ángel.

Eso sí, como de costumbre, las creaciones fusionan cocina y joyería al servicio de la moda en una colección compuesta por colgantes, pulseras, broches, anillos, pendientes o collares. En total, 30 piezas.

Esta año no se ha dado título a la obra "porque en realidad, al ser la última, está dedicada a todos los que hacen posibles las Jornadas de las Verduras: agricultores, hosteleros, cocineros, viticultores...", ha comentado el joyero.

No obstante, como en anteriores ocasiones, la colección presenta novedades. La primera de ella es el empleo, por primera vez, de la hoja de cardo. Con este vegetal se han realizado un broche, unos pendientes y una gargantilla. Según el joyero calagurritano, "La hoja de cardo tiene una textura aterciopelada muy especial, como un tejido, por lo que resulta recomendable para la realización de los modelos de moda con verdura. Lo que hemos hecho en este caso ha sido darle la rigidez necesaria para incorporarla a las joyas"

También hay que destacar una mayor presencia de elementos relacionados con el vino en los que se combinan el corcho natural y las hojas de parra. "Se han creado pensando en el desfile de la Pasarela de Moda Ciudad de la Verdura, que este año incorpora a sus premios una nueva categoría 'Enogastronómica', en el que los diseños podrán estar realizados con verduras y productos relacionados con el mundo del vino", ha explicado Jesús Ángel Ruiz. Cabe recordar aquí que es el Consejo Regulador Denominación de Origen Calificada Rioja quien patrocina este premio, dotado con 1.500 euros en el ámbito de esta pasarela-concurso que reserva en total 7.000 euros en premios.

Hay que recordar además que junto a las piezas principales de la colección, Ruiz Domínguez Joyeros dispone de la ya conocida colección 'pret a porter' que está al alcance de todos los públicos y que se compone de pulseras y de colgantes con más de 70 piezas distintas que presentan pequeñas y caprichosas ánforas de vidrio soplado -inspiradas en el mundo romano- de variadas formas que contienen una pequeña gema y semillas de verduras.

La concejal de Turismo y Cultura, Reyes Zapata, ha acudido a la presentación para presentar y conocer de primera mano la nueva colección de joyas con verduras y agradecer de nuevo la colaboración de Esteban Alegría y Jesús Ángel Ruiz. También la alcaldesa se ha acercado esta mañana para ver las creaciones y agradecer a los dos artífices su trabajo.