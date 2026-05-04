La undécima edición de 'Prensa Escuela' llega a 1.330 alumnos de Secundaria y FP de 21 centros escolares riojanos

Taller Prensa Escuela en el colegio Escolapias Sotillo de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La undécima edición de 'Prensa Escuela' llega a 1.130 alumnos de primero, segundo y tercero de ESO y FP de 21 centros escolares riojanos, y lo hace con una "unidad didáctica totalmente renovada, más participativa, con juegos y nuevas dinámicas", según ha señalado la presidenta de la Asociación de la Prensa de La Rioja, Ana Castellanos.

La también decana del Colegio Profesional de Periodistas ha realizado estas manifestaciones en el colegio Escolapias Sotillo, donde esta misma mañana se estaba desarrollando un taller de esta iniciativa, que ha recordado Castellanos busca "despertar en los jóvenes el interés por la actualidad, hacerles ver la importancia de informarse a través de los medios de comunicación en sus diferentes soportes y el riesgo de consumir noticias de fuentes no fiables".

Junto a Castellanos han participado en la comparecencia de prensa, el consejero de Educación, Alberto Galiana, y la docente Raquel Ortega, acompañada de la directora del Colegio, Ana Rosa Alba. Han recordado que

la Asociación de la Prensa de La Rioja impulsa esta iniciativa desde 2015 con la colaboración de la Consejería de Educación y Empleo, la Fundación 'la Caixa' a través de CaixaBank y el Colegio Profesional de Periodistas de La Rioja.

La presidenta de los periodistas riojanos ha destacado la nueva unidad didáctica "lo que ha hecho es adaptarse a los nuevos tiempos".

"Hace 11 años, en el 2015, comenzamos esta 'Prensa Escuela' con el interés de acercarles los medios de comunicación convencionales a los jóvenes riojanos, y nos habíamos dado cuenta, a pesar de que poco a poco sí que el proyecto iba evolucionando, que necesitaba un giro total para poder adaptarnos a los lugares donde están ellos", ha recordado.

En este punto, ha destacado que el objetivo de ahora "no es simplemente que sepan que existen medios de comunicación convencionales, sino hacerles ver que evidentemente los medios de comunicación convencionales se pueden consumir también en los lugares donde ellos están, en las redes sociales, en Internet".

Por ello, lo primero que les interpela en esta unidad didáctica a los jóvenes para decirles que "en aquellos lugares donde se mueven ellos pues hay personas, los que ellos consideran influencers, que les mienten en muchos casos y que tienen que saber precisamente dónde está la verdad".

El programa de esta edición comenzó el 3 de febrero en el Colegio Escuelas Pías (Escolapios) y finalizará el 17 de junio en el IES Comercio de Logroño. A lo largo de estos cinco meses se imparten 57 talleres: 51 en Secundaria y 6 en Grado Básico de FP.

El programa Prensa Escuela arrancó en 2015 con solo ocho talleres en ESO. A lo largo de estos once años ha evolucionado hasta los 57 actuales y desde hace seis ediciones se ha extendido también la actividad a los alumnos de Grado Básico de FP.

En Educación Secundaria participan en esta edición 19 centros educativos con un total de 1.221 estudiantes de 1º, 2º y 3º de la ESO: IES Comercio, IES Duques de Nájera, IES Escultor Daniel, IES Tomás Mingot y los colegios Escolapias Sotillo, Escuelas Pías (Escolapios), La Enseñanza, Los Boscos, San José (Maristas), Paula Montal, Sagrado Corazón (Jesuitas), Santa María y Santo Domingo Savio de Logroño; CRA Vista La Hez de Ausejo; San Agustín de Calahorra; SIES de Ezcaray; IES Bartolomé Cossío de Haro; SIES de Murillo de Río Leza; y SIES Gonzalo de Berceo de Rincón de Soto.

En Grado Básico de FP participan estudiantes de seis centros: Colegio Escuelas Pías (Escolapios), Los Boscos y Paula Montal de Logroño; IES Bartolomé Cossío de Haro; y CIPFP Camino de Santiago e IES Valle del Oja de Santo Domingo de La Calzada. Con un total de 109 alumnos. Son grupos de diferentes especialidades: Informática, Servicios Administrativos, Fabricación y Montaje, Electricidad, Hostelería y Servicios Comerciales.

"EMPEÑO EN MEJORAR LOS CONTENIDOS"

Galiana, por su parte, ha resaltado "la calidad de los contenidos que se imparten" en 'Prensa Escuela', pero sobre todo "el constante empeño en mejorar los contenidos y, en este caso, a través de nuevas unidades didácticas que representan también un esfuerzo innovador que trata de acercarse lo más posible a los alumnos".

Aprovechando que ayer, 3 de mayo, se celebró el 'Día de la Libertad de Prensa', el consejero ha señalado que "esa libertad de prensa es más importante que nunca asociada también a esa búsqueda de la verdad que está deontológicamente dentro del trabajo del periodista, pero que tan importante es también en la construcción de una sociedad libre en la que los ciudadanos tengan acceso a la verdad".

Ortega, por su parte, ha destacado que "la innovación que proponéis es algo cercano a los chavales y es algo que ellos valoran mucho y con lo que tienden a conectar desde el primer momento y así ha sido esta mañana cuando hemos empezado con el taller". Además, "desde el primer momento hemos hablado de lo que es el pensamiento crítico y el filtro que hay que hacer de toda la información que ellos reciben a través de las redes".

"CEREBRO VAGO"

Los alumnos participantes han puesto en valor la actividades realizadas "sobre todo las que hemos realizado para saber cómo pensaba nuestro cerebro, en las que he descubierto que nuestro cerebro es vago", así como han señalado que "ha sido interesante porque hoy en día hay muchas noticias falsas y que los jóvenes también en redes sociales recibimos muchos bulos y que tenemos que saber diferenciar lo que es verdad de lo que es mentira".

Entre los trucos que les han dado los responsables de los talleres, han destacado que "si hay imágenes tenemos que ver si están generadas con IA, además de fijarnos en la fuente, en el medio de comunicación y tenemos que buscar en más medios".

En esta edición han impartido los talleres los periodistas: Rebeca Benés, Víctor Espuelas, Beatriz Jordán, Sergio Moreno, Lara Muga, Gonzalo Ortega, Daniel Ortiz, Diego Sacristán y Sara Suberviola.

Precisamente, Sacristán ha señalado que "partimos de la reflexión de que a nadie le gusta ni engañar ni mentir y sobre todo a nadie nos gusta que nos mientan". "Es verdad que los alumnos, sobre todo de primero y de segundo, habitualmente no acuden a las webs, no acuden a las redes de los medios de comunicación, pero eso no quita que se encuentren las noticias, que se encuentren mensajes informativos o bulos cuando hacen scroll en TikTok, en Instagram o en cualquiera de los lugares digitales en los que suelen estar".

"Entonces el objetivo, como bien hemos ido comentando durante la jornada, no es tanto que acudan a buscar la información, sino que cuando les llega una información que detectan o que les parece que puede ser falsa, tengan las herramientas para cribar si de verdad les están engañando o no", ha añadido.

Por su parte, Moreno ha indicado que "nos hemos dado cuenta, después de una profunda reflexión a través del Colegio de Periodistas de La Rioja, que era necesario explicarle a los niños los riesgos que se están generando por la mezcla de la información y la desinformación; y lo que hemos tratado es de generar una unidad didáctica en la que les ayudemos a observar cómo su cerebro filtra la información en reels de 30 segundos".

"Es muy difícil captar todo un vídeo y lo que hemos buscado también es explicar exactamente la diferencia entre un periodista y un creador de contenidos", ha apostillado, recordando que "el creador de contenidos busca los objetivos y los periodistas, con un trabajo deontológico claro y muy marcado, estudiado durante años, lo que buscamos es precisamente contrastar y tener información veraz con fuentes veraces y reales que tenemos en nuestros medios de comunicación, con cabeceras respetables de solvencia y que ayuden a informar de lo que es realmente relevante".