La Unidad de Enfermedad Renal Crónica Avanzada del Hospital San Pedro obtiene la acreditación ACERCA

El gerente del SERIS, Luis González, participa en el acto institucional de entrega de la acreditación ACERCA a la Unidad de Enfermedad Renal Crónica Avanzada del SERIS - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Enfermedad Renal Crónica Avanzada (URCA) del Hospital Universitario San Pedro de La Rioja ha recibido el certificado ACERCA, una acreditación que se basa en un modelo de calidad que establece estándares para evaluar y mejorar la atención a pacientes con enfermedad renal crónica avanzada.

La entidad acreditadora ha entregado este certificado de calidad en un acto en el que ha intervenido el gerente del SERIS, Luis Ángel González; el director de Calidad del SERIS, Pedro Díaz de Cerio; la jefa de Servicio de Nefrología, Emma Huarte; la representante de la entidad del proyecto de ACERCA de la Sociedad Española de Nefrología, Cristina Lucas, y la coordinadora de la URCA en La Rioja, Dra. Eliza Bello.

Para el gerente del SERIS "en sanidad, garantizar la prestación de una atención de alta calidad es fundamental. Un mecanismo crucial para promover y mantener altos estándares en los servicios de salud es la acreditación sanitaria y este proceso implica que un organismo externo evalúe a una organización sanitaria para determinar si cumple con un conjunto de criterios o estándares preestablecidos".

"La acreditación desempeña un papel fundamental para reducir errores y mejorar la seguridad del paciente".

Por su parte, la jefa de Servicio de Nefrología, Emma Huarte, ha destacado que "la acreditación ACERCA supone un importante reconocimiento al trabajo que se realiza desde la consulta de Enfermedad Renal Crónica Avanzada. Esta certificación garantiza que cumplimos con altos estándares de calidad en la atención, algo que sin duda representa un gran alivio y una garantía de confianza para nuestros pacientes y sus familias", ha señalado.

Huarte ha subrayado además el compromiso del equipo con la atención personalizada: "en la actualidad realizamos el seguimiento de unos 280 pacientes en la consulta de enfermedad renal crónica avanzada, y atendemos a otros 410 pacientes en hemodiálisis.

Estos datos reflejan el esfuerzo continuo de todo el equipo por ofrecer una atención integral, centrada en las personas y adaptada a sus necesidades y deseos, porque entendemos que esa es la base de un tratamiento eficaz y verdaderamente humano", ha dicho.

ACERCA, GARANTÍA DE CALIDAD EN LAS UNIDADES ERCA

Para conseguir la acreditación, según ha explicado Cristina Lucas, las unidades ERCA (Enfermedad Renal Crónica Avanzada) deben presentar a la entidad acreditadora su solicitud de evaluación para ser acreditadas y cumplir con los requisitos establecidos, que incluyen la disponibilidad de recursos estructurales, materiales y humanos, además de un programa planificado de formación y capacitación permanente del personal sanitario que forma parte de la Unidad, así como a otros profesionales de la salud relacionados con la enfermedad renal.

El Modelo ACERCA se compone de 66 estándares agrupados en cinco bloques: requisitos generales de la Unidad ERCA, recursos materiales y humanos, procesos, derechos y seguridad del paciente y resultados. En cada uno de estos bloques se incluyen estándares de carácter obligatorio (O) y otros de carácter recomendable (R).

Hay un total de 40 estándares obligatorios y 26 estándares recomendables que ayudan a definir y evaluar el trabajo de las Unidades ERCA.

El proceso de acreditación se basa en el cumplimiento de los estándares reflejados tanto obligatorios como recomendables, permitiendo reconocer la excelencia de aquellas unidades que cumplan con los requisitos mínimos establecidos para su nivel correspondiente.