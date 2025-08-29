Unidad de Movilidad y Seguridad de Guardia Civil 'Dámaso Guillén' para la Vuelta Ciclista a España 2025 recorre La Rioja

LOGROÑO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Vuelta Ciclista a España discurrirá por la Comunidad Autónoma de La Rioja el 31 de agosto. Con motivo de la 9ª etapa de la 80ª edición de la Vuelta Ciclista a España 2025, con inicio en la localidad de Alfaro y finalización en la estación de esquí de Valdezcaray, se realizará un acto de presentación de la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV) de la Guardia Civil para la Vuelta Ciclista a España, acto que se llevará en la salida de la etapa.

Para dar cobertura y seguridad a todo el evento, la Guardia Civil ha constituido su tradicional Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV), compuesta por 132 guardias civiles con 59 motos, 28 vehículos todo terreno y de apoyo y un helicóptero. La Guardia Civil de La Rioja establece un dispositivo de seguridad, apoyando a la UMSV, con 55 guardias civiles y 18 vehículos de seguridad ciudadana, y 42 guardias civiles y 33 vehículos del Sector de Tráfico, además del apoyo de otras especialidades. En total, serán 229 agentes, 1 helicóptero, 59 motos y 79 vehículos.

En la finalización de la etapa la Guardia Civil acercará su labor a la población. En el 'Parque Vuelta', espacio establecido por la Organización que se situará en la plaza de la Constitución de Ezcaray, se instalará un stand institucional con una exposición de medios y material específico de las distintas unidades del Cuerpo. La entrada será libre para todos los asistentes en horario de 16,30 a 20,30 horas.