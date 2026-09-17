UNIR investirá al Catedrático, Ramón Vilarroig, como nuevo rector en el acto de apertura del curso 2026/2027 - UNIR

LOGROÑO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Catedrático, Ramón Vilarroig, será el nuevo rector de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Su investidura se producirá durante el Acto Solemne de apertura del curso académico 2026/2027 que se celebrará en Riojaforum el próximo viernes 9 de octubre.

Una nutrida representación de autoridades académicas y representantes institucionales estará presente en el evento donde tendrá lugar el relevo de José María Vázquez García-Peñuela, rector de UNIR desde sus inicios en 2009.

Ramón Vilarroig es Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, con una dilatada trayectoria académica e investigadora vinculada a la Universitat Jaume I de Castellón.

Su actividad docente y científica se ha centrado en ámbitos como la fiscalidad internacional, la tributación de las operaciones financieras, los criptoactivos y los sistemas tributarios comparados.

A lo largo de su carrera ha publicado numerosas monografías y artículos en revistas especializadas, tanto en España como en el ámbito internacional, y ha realizado estancias académicas en universidades como Harvard, Kyoto o Bolonia.

En el ámbito profesional, ha colaborado como consultor internacional en proyectos vinculados a la fiscalidad y la economía digital, y ha participado en iniciativas de investigación relacionadas con los retos de la transformación tecnológica y la globalización económica.

Ha sido también presidente del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Castellón, órgano especializado en la resolución de reclamaciones tributarias.

UN LEGADO DE EXCELENCIA

El nuevo rector ha declarado que asume esta responsabilidad "con un profundo sentido de compromiso hacia la comunidad universitaria y con la firme voluntad de impulsar este proyecto caracterizado por su vocación de servicio al estudiante, por su calidad académica y por su capacidad de innovación educativa".

Vilarroig ha subrayado también "el legado de excelencia construido durante estos años" y ha agradecido "la confianza depositada en mí para liderar esta nueva etapa y fortalecer el papel de la universidad en La Rioja, en España y en tantos países hispanoamericanos".

Ha querido expresar también su reconocimiento a José María Vázquez García-Peñuela, "cuyo impulso intelectual y universitario ha sido determinante para que UNIR pasara de ser un proyecto pionero a convertirse en una institución consolidada con presencia internacional".

Del mismo modo, ha agradecido "su dedicación constante, su visión académica y los muchos aciertos que han marcado una etapa fundamental en la historia de la Universidad".

Por su parte, el actual rector José María Vázquez García-Peñuela, ha destacado su "plena confianza en el profesor Vilarroig y en su capacidad para hacer frente con acierto a los próximos retos de una universidad que continua su expansión tras casi dos décadas de crecimiento".

En un comunicado interno dirigido a la comunidad universitaria, el profesor Vázquez García-Peñuela ha agradecido a todo el personal docente e investigador de UNIR, así como al de gestión y administración, la labor realizada durante su mandato, cuyo resultado ha sido óptimo.

La designación de Ramón Vilarroig como nuevo rector tiene el objetivo de consolidar y expandir el posicionamiento internacional de UNIR como universidad líder en educación en línea en español, y reforzar su modelo educativo en un contexto marcado por la irrupción de la Inteligencia Artificial en todo el mundo.