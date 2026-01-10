UNIR y la Universidad Villanueva evocan el espíritu de la tradición vienesa en su I Concierto Universitario de Año Nuevo - UNIR

LOGROÑO 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y la Universidad Villanueva han inaugurado el año cultural con el I Concierto Universitario de Año Nuevo: De Viena a Madrid. El recital, celebrado este sábado en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música con más de 2.000 asistentes, nace con la vocación de convertirse en una cita anual de referencia para acercar la música clásica a las nuevas generaciones.

El evento se ha organizado en colaboración con la Fundación UNIR y la Fundación EME y, ya desde esta primera edición, subraya el compromiso universitario con la transferencia del conocimiento en el campo de las artes escénicas y la promoción de la música clásica.

El recital ha supuesto una oportunidad para honrar una tradición de prestigio internacional como el Concierto de Año Nuevo celebrado en Viena, en una búsqueda por acercar su esencia a Madrid y a toda la comunidad universitaria.

"La universidad tiene la responsabilidad de ser depositaria y transmisora de la alta cultura. Con este concierto, queremos recordar la vigencia de la música clásica como un lenguaje universal que une generaciones y que contribuye a la formación integral y humanística de nuestros estudiantes y de la sociedad en su conjunto", afirmó el rector de UNIR, José María Vázquez García-Peñuela.

Al evento asistieron autoridades académicas de ambas universidades, personalidades del ámbito institucional, como Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, y una nutrida representación de la comunidad universitaria, quienes, junto al público general, inauguraron el año reivindicando el papel de la cultura como eje vertebrador de la sociedad.

UN TRIBUTO AL BICENTENARIO DE STRAUSS

En el marco del bicentenario del nacimiento de Johann Strauss Jr. (1825-1899), el programa recorrió las piezas más celebradas del compositor, figura canónica del romanticismo tardío vienés. Desde el vals 'El Emperador' hasta la polca 'Estudiantes' o la marcha 'Napoleón', el repertorio demostró su vigencia actual y capacidad para emocionar a un público diverso.

"Este concierto no es solo una celebración musical, sino un acto de transferencia cultural. Queremos que la universidad sea el puente que conecte el mejor legado de Strauss con los jóvenes del siglo XXI", destacó su director Ernesto Monsalve, profesor y responsable de Proyectos de Música y Artes Escénicas de UNIR.

EXCELENCIA ARTÍSTICA Y DIVULGACIÓN

La velada contó con una narrativa de excepción gracias a Martín Llade, experto en música clásica y voz oficial de la retransmisión del Concierto de Año Nuevo de Viena para RTVE desde 2018, quien enriqueció la experiencia del público contextualizando históricamente cada pieza y su vínculo con la tradición europea.

La interpretación musical corrió a cargo de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid, acompañada por las voces del Orfeón Moratalaz, el Orfeón de Hortaleza 'Maestra Dolores Marco' y el Coro Escolar de Hortaleza. El despliegue artístico se completó con la elegancia visual del Ballet Bailarte, recreando la atmósfera de los grandes salones europeos.