La Universidad de La Rioja participa por quinta vez en GUESSS que analiza la actividad emprendora de estudiantes

LOGROÑO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes de la Universidad de La Rioja pueden participar en el proyecto internacional Global University Entrepreneurial Spirit Student's Survey' (GUESSS) sobre el fenómeno emprendedor universitario.

Quienes así lo hagan, respondiendo a una bree encuesta accesible a través de este enlace, entrarán en el sorteo nacional de cinco premios valorados en 1.000 euros.

El tiempo estimado de respuesta es de entre 10 y 15 minutos, y el anonimato y la confidencialidad de los datos están garantizados.

El Departamento de Economía y Empresa a través de su Grupo de Investigación 'Strategos' participa, por quinta vez, en el proyecto internacional Global University Entrepreneurial Spirit Student's Survey (GUESSS).

En las cuatro ediciones previas la Universidad de La Rioja se ha caracterizado por lograr una tasa de respuesta elevada entre su estudiantado. Con el objetivo de incentivar la participación en esta quinta edición, el estudiantado que contribuya con sus respuestas a esta iniciativa podrá participar en un sorteo a nivel nacional de un premio de 1.000 euros.

GUESSS es el proyecto internacional de investigación colaborativa del fenómeno emprendedor en el ámbito universitario más importante del mundo. Surgió en la Universidad de Berna (Suiza) en el año 2003 con el objetivo de impulsar el espíritu emprendedor del estudiantado universitario a nivel mundial y en su última edición participaron más de 3.000 universidades de 60 países.

El objetivo principal de GUESSS es analizar las intenciones de elección de carrera profesional y las actividades emprendedoras de los estudiantes universitarios.

En él se analiza el contexto universitario y familiar, así como la existencia o no de formación específica sobre emprendimiento e incluye aspectos relacionados con el género, la titulación y otras variables que pueden condicionar la intención de emprender.