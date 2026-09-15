UPA Rioja y Consejería de Agricultura colaborarán para promocionar intercambios de experiencias con ganaderos franceses - UPA RIOJA

LOGROÑO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de La Rioja y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente han iniciado los contactos para sentar las bases de colaboración en una iniciativa dirigida a promocionar intercambios de experiencias entre ganaderos riojanos y franceses.

La primera reunión, celebrada el pasado sábado 12 de septiembre, contó con la participación de la consejera de Agricultura y Ganadería, Noemí Manzanos, la directora de Ganadería, María Jesús Miñana, el secretario de ganadería de UPA Rioja, Enrique Serrano, y la directora de la agencia Francesa de cooperación Internacional Interco Nouvelle -Aquitaine- Christine Pecastaingts, así como su delegado en España, Juan Ramon Gallego.

El objetivo de esta colaboración, en la que UPA Rioja actúa como intermediaria, será impulsar proyectos dirigidos a ganaderos y ganaderas de La Rioja, especialmente jóvenes, que quieran participar en tours profesionales, intercambios, formación y transferencia del conocimiento en esta región del suroeste francés, con la ayuda de la Consejería y la agencia de Nueva Aquitania.

UPA Rioja considera "fundamental" promover el intercambio de experiencias y la transferencia de conocimientos como elemento de apoyo a un sector "que atraviesa momentos especialmente complejos". Todo ello con el objetivo de dotar a las explotaciones riojanas de recursos que fomenten su viabilidad futura y su desarrollo como elemento vertebrador del medio rural.