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LOGROÑO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Profesionales, Trabajadoras y Trabajadores Autónomos (UPTA España) denuncia que el denominado IVA franquiciado se está presentando como una gran ventaja fiscal para los trabajadores autónomos sin explicar adecuadamente sus limitaciones.

La organización advierte de que su alcance sería especialmente reducido en La Rioja y de que la pérdida del derecho a deducir el impuesto de las compras podría perjudicar a numerosos pequeños negocios.

Según las estimaciones de UPTA España, menos de 2.100 trabajadores autónomos riojanos podrían acogerse a este régimen, una cifra que representa menos del 9 por ciento del conjunto del colectivo en la comunidad.

Para la organización, este dato demuestra que "se está generando una expectativa de ahorro fiscal que no se corresponde con el alcance potencial de la medida". Aunque el IVA franquiciado está contemplado en la normativa europea, su aplicación general en España "continúa pendiente de desarrollo normativo".

UPTA recuerda que los autónomos que se acogieran a este sistema dejarían de repercutir IVA a sus clientes, pero "perderían también el derecho a deducirse el impuesto soportado en las compras relacionadas con su actividad". Por tanto, "seguirían pagando IVA a sus proveedores, aunque ya no podrían recuperarlo mediante su deducción". La organización considera especialmente preocupante que se esté trasladando al colectivo la idea de que el IVA franquiciado "supone una eliminación del impuesto".

Esta interpretación "deja fuera una de las principales consecuencias económicas del régimen y puede generar falsas expectativas entre quienes desarrollan actividades que requieren realizar compras e inversiones de manera habitual".

Entre los posibles beneficiarios "se encuentran determinados profesionales liberales, como abogados, consultores o arquitectos, especialmente cuando desarrollan trabajos fundamentalmente intelectuales y tienen pocos gastos sujetos a IVA". Sin embargo, incluso en estos casos, "su conveniencia dependerá del volumen de compras y servicios contratados y del tipo de clientes con los que trabajen".

La situación "puede ser muy diferente para numerosos pequeños negocios riojanos vinculados a la hostelería, el comercio, las reparaciones, la construcción o el transporte". Un establecimiento hostelero "necesita adquirir alimentos, bebidas y suministros; un electricista o un fontanero debe comprar materiales y herramientas; y un taller mecánico soporta gastos frecuentes en piezas, maquinaria y equipamiento". Para estas actividades, "la pérdida de deducciones puede incrementar los costes y afectar a la rentabilidad del negocio".

UPTA insiste en que cualquier reforma fiscal "debe tener en cuenta la realidad económica de La Rioja, donde los pequeños negocios, las actividades familiares y los establecimientos del medio rural desempeñan un papel relevante".

La organización reclama que "se expliquen con rigor las ventajas y limitaciones del IVA franquiciado, evitando presentar una medida de alcance reducido como una solución para todo el trabajo autónomo".

UPTA advierte de que "en La Rioja estimamos que menos de 2.100 autónomos podrían acogerse al IVA franquiciado. Es difícil presentar como una gran solución fiscal una medida que tendría un alcance tan reducido y que, además, no garantiza que todos los que puedan acogerse salgan beneficiados. Se está vendiendo que los autónomos van a dejar de pagar IVA, pero se oculta que seguirán soportándolo en sus compras y que perderán el derecho a deducírselo. Para muchos pequeños negocios, esa diferencia puede ser fundamental", aseguran.

"Los autónomos riojanos necesitan una reforma fiscal seria, adaptada a los ingresos y gastos reales de cada actividad. No tiene las mismas necesidades un profesional que trabaja desde casa que un pequeño comercio, un restaurante o un negocio de reparaciones que necesita adquirir materiales y suministros todos los días", han señalado.

Desde UPTA "no rechazamos que exista un régimen voluntario de franquicia, pero sí que se anuncie como una gran conquista sin explicar sus consecuencias. Antes de venderles que van a dejar de pagar IVA, hay que explicarles que seguirán soportando el impuesto en sus compras y que perderán el derecho a deducírselo", añaden sus responsables.