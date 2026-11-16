UPTA organiza jornadas y reuniones informativas dentro del programa 'Emprende-intégrate' para migrantes

LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos pone en marcha esta semana distintas jornadas informativas dirigidas a personas inmigrantes, dentro del programa 'Emprende-Intégrate' que desarrolla en colaboración con Ader y Gobierno de La Rioja.

El programa tiene como objetivo apoyar a personas migrantes que desean iniciar una actividad por cuenta propia, facilitando su integración sociolaboral a través del autoempleo.

En este sentido, UPTA ofrece asesoramiento personalizado, gratuito e individualizado a este colectivo, orientado a resolver dudas sobre trámites, requisitos legales, ayudas disponibles y puesta en marcha de negocios.

Además, el programa presta especial atención al impulso del emprendimiento femenino y joven, así como a sectores con potencial como la economía verde, el turismo o los servicios a la comunidad.

Con cerca de 20 años de experiencia en el acompañamiento al emprendimiento migrante, UPTA quiere reforzar así su compromiso con la igualdad de oportunidades, la cohesión social y el desarrollo económico en entornos rurales.

Las jornadas se desarrollarán bajo el siguiente calendario:

Pradejón: 17 de noviembre a las 21 horas. Consultorio Médico.

Ausejo: 18 de noviembre a las 17:30 horas. Sala del Ayuntamiento.

Autol: 18 de noviembre a las 20 horas. Biblioteca municipal.

Asimismo, UPTA ha organizado diversas reuniones con varias asociaciones de atención a personas migrantes de La Rioja.