La UR abre sus puertas este sábado al estudiantado preuniversitario, con visitas y sesiones sobre los grados

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LOGROÑO 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja organiza este sábado, 9 de mayo, el 'Sábado de Puertas Abiertas', un evento pensado y diseñado para que el estudiantado preuniversitario de La Rioja y provincias limítrofes conozca de primera mano la oferta académica del curso 2026-2027.

Las personas interesadas en acudir pueden inscribirse a través de este enlace https://www.unirioja.es/administracion-y-servicios/oficina-d....

Durante la mañana del sábado 9 de mayo los futuros estudiantes universitarios y sus familias podrán visitar las Facultades o Escuelas que sean de su interés, recorrer sus instalaciones y asistir a las charlas informativas tanto de los diferentes grados que oferta la UR como del proceso de acceso y admisión.

En estas sesiones la Universidad de La Rioja presenta su oferta académica para el curso 2026-2027, compuesta por 2 dobles grados, 20 grados con 45 especializaciones y programaciones FP-Universidad, que permiten a estudiantes de ciclos superiores de Formación Profesional obtener grados universitarios relacionados con aquellos en 3 cursos académicos.

La Universidad de La Rioja ofrece una enseñanza en grupos reducidos que favorece la cercanía y el aprendizaje activo, junto con una atención personalizada.

Además, el estudiantado realiza, como parte integrante de su formación, prácticas profesionales que permiten la aplicación de los conocimientos en entornos reales, y puede realizar parte de sus estudios en otras universidades, tanto nacionales como internacionales, a través de programas de movilidad tipo Erasmus.

Para este curso 2026-2027 dentro de la amplia oferta de grados, como novedad, se oferta el nuevo Grado en Tecnología del Lenguaje.

A las 10 horas se han programado las visitas a tres de las facultades de la UR: la Facultad de Ciencia y Tecnología (Complejo Científico-Tecnológico, C/ Madre de Dios, 53), la de Ciencias Empresariales (Edificio Quintiliano, C/ La Cigüeña, 60); y la Facultad de Letras y de la Educación (Edificio Filologías. C/ San José de Calasanz, 33).

A partir de las 12 horas se desarrollarán las visitas a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (Edificio Politécnico. C/ Luis de Ulloa, 4), a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Edificio Quintiliano. C/ La Cigüeña, 60): y a la Facultad de Ciencias de la Salud (Edificio Ciencias de la Salud. C/ Duquesa de la Victoria, 88).

CAMPAÑA ADMISIÓN UR 2026-2027

Este 'Sábado de Puertas Abiertas' de la Universidad de La Rioja culmina la campaña de información y orientación que la Universidad de La Rioja lleva a cabo de cara al curso académico 2026-2027, y que se completará el lunes 15 de junio con una sesión informativa sobre admisión y admisión que se podrá seguir tanto de forma presencial en el Aula Magna del Edificio Quintiliano, desde las 16,00 horas; como a través de su retransmisión por Unirioja.es/youtube.

Esta campaña pretende dar a conocer ante los estudiantes de Bachillerato y Ciclo Formativo de Grado Superior, así como a sus familias, los estudios de la Universidad de La Rioja, sus características como universidad pública, sus servicios e instalaciones; así como información de la prueba de acceso a la Universidad, trámites de admisión y matrícula, y cualquier otro asunto que pueda ser de interés para los estudiantes preuniversitarios (becas, traslados de expediente, alojamiento, etc.).

Más información e inscripciones: https://www.unirioja.es/administracion-y-servicios/oficina-d...