La UR acoge la Jornada 'Estrategias de prevención del VIH en jóvenes: la experiencia del Proyecto Embajadores'

LOGROÑO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Jornada 'Estrategias de prevención del VIH en jóvenes: la experiencia del Proyecto Embajadores' tiene lugar este jueves, 26 de marzo, como un encuentro que reúne a profesionales sanitarios, docentes y estudiantado para abordar las claves actuales de la prevención del VIH en población joven.

La iniciativa del Proyecto Embajadores busca favorecer la toma de decisiones informadas, promover hábitos sexuales seguros y reducir el estigma asociado al VIH, combinando evidencia científica, acompañamiento educativo y participación del estudiantado.

Esta jornada refuerza el compromiso con la educación para la salud y la prevención del VIH entre la población joven, un ámbito en el que la sensibilización, la información accesible y la participación comunitaria son fundamentales.

Durante la sesión, diferentes especialistas expondrán la situación actual de la infección por VIH, los retos en salud sexual y reproductiva y el papel que desempeña la prevención desde un enfoque científico, comunitario y educativo.

El programa incluye las intervenciones de Javier Pinilla Moraza, presidente de la Comisión Ciudadana Anti-Sida de La Rioja, que analizará el perfil de las nuevas infecciones; José Ramón Blanco Ramos, médico especialista en Enfermedades Infecciosas del Hospital San Pedro, que abordará la relación entre ciencia, prevención y sociedad; y Rosana Garrido Santamaría, matrona del Centro de Salud Sexual y Reproductiva, que ofrecerá una ponencia sobre salud sexual y reproductiva en jóvenes.

A continuación, tendrá lugar una mesa redonda dedicada a la experiencia del Proyecto Embajadores. Este es un programa de carácter divulgativo y comunitario en el que estudiantes de enfermería de la Universidad de La Rioja participan en acciones de sensibilización y prevención del VIH en redes sociales dirigidas a otros jóvenes a través de las redes sociales.

La mesa estará moderada por Noelia Navas Echazarreta, profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud, y contará con la participación de las estudiantes embajadoras del propio proyecto.

Posteriormente se presentará la nueva Guía del Proyecto Embajadoras, a cargo del profesor de la Universidad de La Rioja, Iñaki Larrayoz Roldán. El acto concluirá con la intervención de Regina Ruz de Viñaspre Hernández, matrona y profesora de esta misma universidad.

La asistencia a esta actividad -que se celebra en el Salón de Actos del Edificio Politécnico de la Universidad de La Rioja, c/ Luis de Ulloa nº 4- es gratuita previa inscripción a través de la web https://www.unirioja.es/actividades/estrategias-de-prevencio...