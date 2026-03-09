La UR acoge este martes una sesión informativa dirigida a las familias de los estudiantes preuniversitarios

Archivo - Universidad de La Rioja, edificio Quintiliano - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Aula Magna del Edificio Quintiliano acoge este martes 10 de marzo una sesión informativa, dirigida a las familias de estudiantes preuniversitarios, dentro de la campaña de información y orientación de la Universidad de La Rioja para el curso 2026-2027.

Esta charla dará comienzo a las 19 horas en el Aula Magna del Edificio Quintiliano, con entrada libre hasta completar el aforo disponible, y retransmisión en directo de forma simultánea a través del canal YouTube de la Universidad de La Rioja.

En ella se ofrecerá información y se resolverán dudas sobre el proceso de admisión que se abrirá en la Universidad de La Rioja, para el curso académico 2026-2027, tras la realización de las pruebas de acceso a la universidad (PAU).

La Universidad de La Rioja está llevando a cabo una campaña de información y orientación, de cara al curso 2026-2027, en la que presenta su oferta académica y resuelve dudas sobre el proceso de admisión.

Los estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional conocen de primera mano las características de la Universidad de La Rioja como universidad pública, sus servicios e instalaciones, así como información de la prueba de acceso a la universidad, trámites de admisión y matrícula, y cualquier otro asunto que pueda ser de interés para los estudiantes preuniversitarios (becas, traslados de expediente, alojamiento, etc.).

II FERIA UR ORIENTA: 14 MARZO.

Además, la Universidad de La Rioja organiza este sábado 14 de marzo la II Feria UR Orienta en la que los futuros universitarios que se acerquen hasta el CCT podrán recorrer los stands informativos que instalarán los centros de la Universidad de La Rioja (facultades y escuela), además de asistir a las charlas sobre el proceso de acceso y admisión a la universidad y las de los diferentes grados que se imparten en la UR.