La UR acogerá en noviembre el II Congreso Internacional Multilingüe de Escritura Creativa

LOGROÑO 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Edificio Politécnico de la Universidad La Rioja y el Monasterio de San Millán de Yuso acogerán del 6 al 8 de noviembre el II Congreso Internacional Multilingüe de Escritura Creativa, enmarcado en el Proyecto Valle de la Lengua-Campus Valle de la Lengua y co-organizado por The City College of New York, en colaboración con la Fundación San Millán de la Cogolla.

El evento -cuya primera edición se celebró en 2024 en EE UU con el apoyo del Proyecto Valle de la Lengua- se compone de tres conferencias plenarias ofrecidas por personalidades del mundo de la creación literaria, así como varias comunicaciones de expertos. Además, también está previsto realizar una visita guiada al monasterio de San Millán de la Cogolla, cuna del castellano.

El congreso pretende reunir a investigadores, docentes, escritores, editores, traductores, alumnado, responsables de publicaciones literarias, y toda persona interesada en la escritura creativa, sea en español, en inglés, en francés o en otras lenguas que puedan contribuir a la diversidad cultural del congreso.

Se admitirán ponencias académicas y de creación, divididas en paneles según las siguientes áreas temáticas: enseñanza de la escritura creativa en la universidad y en otros niveles educativos; escritura creativa aplicada: didáctica; escritura creativa como herramienta de autoconocimiento y desarrollo personal; la edición en español y en las demás lenguas del congreso; las revistas literarias como dinamizadoras de la creación; la traducción literaria: situación y futuro; la creación audiovisual en guiones y textos fílmicos; doblaje y subtitulado de producciones audiovisuales; lectura comentada de relatos breves y poemas y, finalmente, presentaciones de cortometrajes.

Todas las ponencias tendrán una duración de 20 minutos. Para su aceptación es necesario que se envíe un resumen de 200-250 palabras, acompañado, en el caso de las lecturas comentadas de relatos o poemas, de una muestra de los textos propuestos (4-5 páginas). Las propuestas se enviarán hasta el 8 de septiembre de 2025 a la dirección de email congreso-internacional-multilingue.escritura@unirioja.es. Se avisará de la aceptación el 15 de septiembre.

Hasta el 19 de septiembre la cuota de inscripción es de 40 euros, siendo a partir del 20 de septiembre de 60 euros. Para los estudiantes de la Universidad de La Rioja y los asistentes sin comunicación, la cuota será de 25 euros. Para la comida del sábado hay que abonar 35 euros adicionales.

Las ponencias presentadas en español, inglés o francés se podrán someter para su publicación en un número especial de la revista Cuadernos de Investigación Filológica (Sello de calidad FECYT, SJR Q2).

El comité organizador del Congreso está formado por sus directores, José Díaz-Cuesta Galián y Alicia Muro Llorente, de la Universidad de La Rioja, y el resto de miembros como Carlos Aguasaco, The City University of New York (EE.UU) y Mar Asensio Aróstegui, Nuria Cabello Andrés, Miguel Ángel Muro, Melania Terrazas Gallego y Carlos Villar Flor, de la Universidad de La Rioja.

El análisis de la creatividad presenta una amplia pluralidad de perspectivas, muchas complementarias, y plantea una infinidad de beneficios intelectuales, psicológicos, personales, terapéuticos, sociales y relacionales a quienes la cultivan.

Además de sus dimensiones como arte de la palabra, la escritura creativa contribuye a cultivar destrezas y habilidades enriquecedoras para la vida humana y permite a quienes la practican enfrentarse a sus emociones, a la vez que analizar las de otras personas para comprender mejor su propio mundo.

La primera edición del Congreso se celebró en Nueva York en noviembre de 2024, organizado por la City University of New York en colaboración con la Universidad de La Rioja y el Proyecto Valle de la Lengua-Campus Valle de la Lengua.