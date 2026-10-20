UR celebra este miércoles Jornadas 'Atención Educativa e Inclusiva a Menores con Enfermedad de Larga Duración'

LOGROÑO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Eduardo Fonseca Pedrero, vicerrectorado de Política Científica, Fabián Martín Herce, director General de Innovación y Ordenación Educativa, y Javier Ortuño Sierra, director de la Cátedra de Inclusión y Equidad Educativa de la Universidad de La Rioja, inauguran mañana, miércoles 21 de octubre, las Jornadas Formativas 'Atención Educativa e Inclusiva a Menores con Enfermedad de Larga Duración'.

Estas jornadas, que se desarrollan hasta el jueves 22 de octubre, están dirigidas a estudiantes de los Grados en Educación Infantil y Primaria, así como profesionales de la Educación, la Psicología y la Salud, y público en general.

Esta actividad está organizada por Rebeca Aritio Solana, profesora de Psicología Evolutiva y de la Educación del Departamento de Ciencias de la Educación; la Catedra de Inclusión y Equidad Educativa de la Universidad de La Rioja y el Gobierno de La Rioja en colaboración con la Consejería de Educación y Empleo.

Las Jornadas de Atención Educativa e Inclusiva para Menores con Enfermedades de Larga Duración son un espacio de encuentro, reflexión e intercambio de experiencias dirigido a profesionales de la educación, la psicología, la intervención socioeducativa, estudiantes y familias.

Su objetivo es profundizar en la respuesta educativa y emocional que requieren los niños, niñas y adolescentes que, debido a una enfermedad prolongada, pueden ver afectada su escolarización.

A través de ponencias y mesas de diálogo impartidas por especialistas en educación, psicología y salud, se abordarán aspectos clave como la inclusión educativa, el acompañamiento emocional, la coordinación entre escuela, familia y servicios sanitarios, así como las estrategias y buenas prácticas para garantizar el derecho a una educación de calidad en contextos de enfermedad.

Estas jornadas pretenden contribuir a la construcción de entornos más inclusivos, sensibles y comprometidos con el bienestar psicológico y el desarrollo integral de todos los y las menores.