La UR incorpora el retrato del exrector Juan Carlos Ayala en su Galería

La Universidad de La Rioja incorpora el retrato de Juan Carlos Ayala Calvo, rector entre 2020 y 2024, a la Galería de Rectores

LOGROÑO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja ha recibido el retrato de Juan Carlos Ayala Calvo, rector entre 2020 y 2024, que se va a incorporar a la Galería de Retratos del Rectorado.

El evento ha estado presidido por la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz Arazuri, y ha contado con la participación de Juan Carlos Ayala Calvo, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la UR, de miembros de su Consejo de Dirección y del artista que ha realizado la obra, el pintor Eduardo Palacios.

La técnica utilizada para la realización del cuadro ha sido óleo sobre tela en unas dimensiones que han permitido trabajar la imagen a una escala natural.

Se ha buscado intencionadamente un punto de vista ligeramente contrapicado para realzar la figura del rector y al mismo tiempo aprovechar el punto de vista del espectador, ya que una vez colocado en la galería, este ha de observarse desde abajo. El juego de las diferentes diagonales y el uso de colores complementarios crean cierto dinamismo en la pose, de por sí estática del rector.

En la composición del cuadro se ha considerado el hecho de que Juan Carlos aparezca con todos los atributos del cargo de rector (toga, birrete, bastón, guantes y bandera) además de apuntar ligeramente el hecho de que pudiera estar en su lugar de trabajo gracias a la perspectiva de la mesa.

"Sin embargo, ante todos estos elementos formales, la verdadera intención del retrato era mostrar a una persona afable y cercana, tal y como me dio la impresión al conocerlo meses atrás. Una persona preocupada por acercar y promover el trabajo que se hace en la Universidad a la sociedad riojana", señala el pintor Eduardo Palacios.

"Ha sido para mí un trabajo muy agradecido al tener la oportunidad de pintar este retrato para la Universidad de La Rioja, lugar en el que nací y pasé mis primeros años de aprendizaje. Curiosamente también me hace especial ilusión compartir encargo con un gran pintor, amigo y compañero de nuestros años de Universidad en Salamanca, como es Carlos Corres, el cual ya hace unos años pintó otro retrato para la Galería de Rectores", añade.

Y, concluye, "cerrar también el círculo; ya que el primer encargo que tuve fue precisamente el elaborar los retratos de los rectores de la Universidad Pontificia de Salamanca hace ya 30 años".

GALERÍA DE RETRATOS El retrato de Juan Carlos Ayala se unirá en la Galería de Retratos de Rectorado a los de Pedro J. Campos, presidente de la Comisión Gestora de la Universidad de La Rioja (1992-1994); de Urbano Espinosa (1994 y 2001); Carmen Ortiz (2001-2004); José M.ª Martínez de Pisón (2004-2012), obras todas ellas de Juan José García Escudero; José Arnáez Vadillo (2016-2020), pintado por Carlos Corres; y Julio Rubio García (2016-2020), de Larry Karlin.

La Galería de Retratos del Rectorado de la Universidad de La Rioja está presidida por la escultura 'Los Pilares de la Universidad', realizada por el escultor Félix J. Reyes en 1995.

'Los Pilares de la Universidad', que representan a las Letras, las Ciencias y las Arte en los bustos del poeta Gonzalo de Berceo, el matemático Julio Rey Pastor y el pintor Navarrete el Mudo, es una obra en bronce donada a la Universidad de La Rioja por el Ayuntamiento de Logroño, que conserva en la sede de Alcaldía los originales en madera de las tres esculturas.

JUAN CARLOS AYALA CALVO

Juan Carlos Ayala Calvo (Hormilleja, 1961) es doctor en Ciencias Empresariales por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de La Rioja desde 1997 y fundador del Grupo de Investigación de Empresa Familiar de la Universidad de La Rioja (FEDRA).

Ha publicado 58 artículos en revistas científicas, 61 libros y 74 capítulos de libros. Ha presentado 230 ponencias en congresos nacionales e internacionales. Ha participado como investigador principal en 23 contratos OTRI firmados con empresas e instituciones riojanas. También ha sido director de la Revista Cuadernos de Gestión (2003-2010).

Ha impartido cursos de Doctorado en la UPV/EHU y la Universidad de La Rioja y ha participado como profesor en más de 20 cursos de máster y postgrado en las universidades de País Vasco, Salamanca, Zaragoza y La Rioja.

En la Universidad de La Rioja ha sido el director del Departamento de Economía y Empresa (2000-2004), el responsable de las Relaciones con la Empresa (2003-2005) y miembro del Consejo de Gobierno (1998-2004). Desde el 2012 es el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de La Rioja.

Ha sido codirector de la Cátedra de Emprendedores (2003-2008) y es director de la Cátedra de la Empresa Familiar desde el año 2000. Es tesorero y patrono fundador de la Fundación Emilio Soldevilla para el Desarrollo de la Economía de la Empresa (FESIDE).

Ha sido presidente del Comité Organizador de dos congresos internacionales sobre Economía de la Empresa. Es miembro de la Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM); evaluador acreditado del Modelo de Calidad European Foundation for Quality Management; y desde el año 2000 colabora con la ANECA en los procesos de Evaluación de la Calidad de las Universidades.

EDUARDO PALACIOS

Eduardo Palacios (1974) nació en Logroño, pero actualmente reside en Ávila. Licenciado en Bellas Artes en la especialidad de pintura por la Universidad de Salamanca, pronto se decantó por la figura humana y el retrato. Asistió durante 6 veranos a los cursos de la Cátedra Goya impartidos por maestros como Antonio López, María Moreno, Francisco López, Jose Mº Mezquita o José Hernández, donde afianzó y enriqueció sus conocimientos sobre la pintura al natural.

Ha realizado para la Fundación de las Edades del Hombre ocho de los carteles de sus célebres exposiciones, así como también ha expuesto en muchas de ellas.

Ha mostrado su trabajo en numerosas localidades de España (Ávila, Madrid, Salamanca, Cuéllar, Albacete, Zamora...).

También ha ilustrado las portadas de numerosos libros de temática diferente.

En la actualidad se dedica a la docencia dando clases de pintura, mientras compagina con su trabajo de pintor.