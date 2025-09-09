La UR participa en la Feria EAIE 25, que se celebra en Suecia, para fortalecer su estrategia de internacionalización

LOGROÑO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja participa en la Feria EAIE 2025 en Gotemburgo, que se celebra del 9 al 12 de septiembre en Svenska Mässan (Gotemburgo, Suecia), con el propósito de fortalecer su estrategia de internacionalización.

Este encuentro representa una oportunidad clave para que la Universidad de La Rioja expanda su red de colaboración internacional y continúe promoviendo la enseñanza del español y la cultura española en un contexto global.

La participación de la Universidad de La Rioja en este evento tiene como propósito fortalecer su estrategia de internacionalización mediante la creación de nuevos contactos y la consolidación de lazos ya establecidos en ferias anteriores.

A través de esta plataforma, la UR busca gestionar nuevos convenios con otras instituciones académicas, que facilitarán estancias formativas tanto para el profesorado como para el alumnado en los cursos de especialización de español como lengua extranjera y en los Cursos de Lengua y Cultura Españolas del Campus Valle de la Lengua.

La delegación de la Universidad de La Rioja mantendrá reuniones con las siguientes instituciones internacionales de educación superior:

California State University San Bernardino Cardiff University - UK Hankuk University of Foreign Studies (Corea del Sur) Hochschule Geisenheim University (Alemania) KGU - Kansai Gaidai University (Japón) Newcastle University (UK) Perpignan University (Francia) South Wales (Reino Unido) Universidad de Verona (Italia) Universidad de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Francia) Universidad Federal do Espírito Santo - UFES, (Brasil) Universidade Federal Dos Vales Do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM (Brasil) Universidad de Lille (Francia) University of Education Weingarten (Alemania) Usak University (Turquía)

El tema de la conferencia de 2025 'GO-create' invita a reflexionar sobre las prácticas de colaboración, cooperación y cocreación. El objetivo es proporcionar un lugar de encuentro para la reunión y diseño de futuro de la internacionalización en la educación superior, conceptualizar enfoques pioneros para los temas claves de la actualidad y crear una visión compartida del futuro.

El programa de este año abarca diversos formatos como eventos de networking, sesiones plenarias, carteles, sesiones y talleres.

La EAIE, fundada en 1989, es una organización internacional sin ánimo de lucro que promueve la internacionalización de las instituciones de educación superior en Europa y más allá.

La feria que se celebra en Gotemburgo destaca por su sólido compromiso con la sostenibilidad y la innovación, situándose como líder mundial. Su misión es mejorar la calidad de la educación internacional y facilitar el intercambio de mejores prácticas entre profesionales del sector.