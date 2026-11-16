Urgencias del Hospital San Pedro suman desde hoy 10 nuevos boxes individuales, hasta un total de 46 - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Urgencias del Hospital Universitario San Pedro cuenta desde este lunes con 46 boxes de atención individual, 10 más que hasta la fecha, y un nuevo control de enfermería. Concluye de este modo la primera fase de un ambicioso proyecto de ampliación y mejora de uno de los servicios que más presión asistencial recibe dentro del Servicio Riojano de Salud.

La remodelación interior que acaba de finalizar se completará con la construcción de un edificio de tres plantas que sumará otros 840 m2 de espacio para profesionales y pacientes. Para ello, el 1 de octubre se firmó el acta de replanteo y comenzaron los trabajos preparatorios.

La actuación se desarrolla mediante un sistema de construcción industrializada, que permite fabricar los módulos del futuro edificio fuera del recinto hospitalario y trasladarlos posteriormente a su ubicación definitiva. La obra civil comenzará después de Navidad y está previsto que el edificio esté terminado en el verano de 2027.

En total, la inversión del Gobierno de La Rioja en esta ampliación ascenderá a 3,5 millones de euros. Para la reorganización y optimización de los espacios interiores se han destinado en esta primera fase 400.000 euros, habiendo reconvertido ámbitos de uso administrativo, supervisión y de paso en los diez boxes y el nuevo control.

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín Díez de Baldeón, ha visitado esta mañana la zona ya incorporada al servicio junto a la coordinadora de Urgencias, Marisa Berges, y el subdirector de Mantenimiento y Obras del SERIS, Gonzalo Blanco.

Durante la visita, Martín ha destacado que "hoy damos un paso más en la planificación de la ampliación de Urgencias y empezamos a ver realidades, estamos hablando de uno de los servicios con mayor presión asistencial, que necesita más espacio y más profesionales, y en ambas cuestiones estamos trabajando".

La consejera ha valorado la ejecución de los trabajos, que se han desarrollado en el plazo previsto, permitiendo disponer de los nuevos espacios antes de la temporada de mayor incidencia de gripe y otras enfermedades respiratorias, sin interferir en la actividad asistencial.

"Esta primera fase nos permite incorporar diez nuevos boxes, hasta alcanzar los 46, en los que hemos cuidado tanto los materiales y los equipamientos como el componente de humanización. Queremos que los pacientes, incluso en situaciones especialmente difíciles, se encuentren en un entorno lo más agradable y confortable posible", ha señalado.

La coordinadora de Urgencias, Marisa Berges, ha explicado que esta actuación responde a la necesidad de mejorar las condiciones de atención durante los periodos de mayor presión asistencial, especialmente en épocas de elevada incidencia de gripe y otras patologías respiratorias.

"Hasta ahora, cuando aumentaba la ocupación, teníamos que utilizar espacios compartidos en los que varios pacientes permanecían separados únicamente por biombos. Era necesario transformar esas zonas y hacerlo bien, porque todos queremos recibir una atención adecuada, con intimidad y con la posibilidad de estar acompañados", ha señalado.

Los diez nuevos boxes están preparados para incorporar las últimas tecnologías de monitorización y vigilancia de pacientes, lo que permitirá adaptar su utilización a las diferentes necesidades asistenciales.

Berges ha destacado especialmente los dos boxes situados en los extremos, diseñados con mayor amplitud para facilitar el acompañamiento de los familiares y ofrecer un entorno más confortable en situaciones de especial vulnerabilidad, incluidos los cuidados al final de la vida.

LA SEGUNDA FASE PERMITIRÁ INCORPORAR SIETE NUEVAS CONSULTAS.

Respecto al nuevo edificio, que se levantará en la parcela colindante al actual, la consejera ha recordado que en sus 840 m2 se habilitarán siete nuevas consultas, cinco médicas y dos de enfermería, llegando a 15 y cuatro, respectivamente.

Dispondrá, además, de un tercer control de enfermería de primera atención, así como de otra sala de espera, vestuarios para profesionales y un área de gestión administrativa.

Martín ha explicado que la segunda fase ya está en marcha y que la construcción del nuevo edificio se realizará mediante módulos prefabricados que, una vez terminados, se trasladarán al Hospital San Pedro para su instalación.

Por su parte, el subdirector de Mantenimiento y Obras del SERIS, Gonzalo Blanco, ha precisado que "el proyecto ya está adjudicado y actualmente se está trabajando en la adaptación y fabricación de los módulos en taller", subrayando que "se trata de un sistema de construcción industrializada que permitirá trasladar al hospital buena parte del edificio ya ejecutada".

Blanco ha explicado que las excavaciones y los trabajos de obra civil comenzarán después de Navidad, una planificación que responde a la necesidad de evitar interferencias en la actividad de Urgencias durante los meses de mayor presión asistencial.

"La previsión es que los módulos comiencen a llegar durante el segundo trimestre de 2027 y que el edificio esté terminado en verano. Nuestro objetivo es que pueda entrar en funcionamiento en torno a las fiestas de San Mateo", ha indicado.

Cuando estén concluidas las dos fases, Urgencias del Hospital San Pedro habrá incrementado su superficie en un 29 por ciento. Tendrá así unas instalaciones más modernas, con mayor capacidad de atención y mayor confort para un servicio de demanda creciente que incorporará a más profesionales en función de las necesidades que vayan surgiendo.

En este sentido, la consejera ha recordado las cifras asistenciales de 2025, con 122.810 atenciones frente a las 120.828 de 2024 y las 118.442 del ejercicio anterior, un incremento constante de pacientes similar al que se registra en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

MÁS PROFESIONALES PARA REFORZAR LA ATENCIÓN DE URGENCIAS.

María Martín ha valorado el trabajo de los profesionales de Urgencias y ha subrayado que la ampliación de las infraestructuras debe ir acompañada de medidas que permitan reforzar los equipos asistenciales.

"Las Urgencias necesitan más espacio, pero también más profesionales. Por eso, además de mejorar las instalaciones, estamos trabajando para facilitar la incorporación de nuevos efectivos, atraer talento y retener a nuestros profesionales en un contexto de escasez de especialistas que afecta al conjunto del Sistema Nacional de Salud", ha afirmado.

En estos momentos, el Servicio Riojano de Salud cuenta con un total de 83 médicos y 111 enfermeras de Urgencias y Emergencias. De estos 194 profesionales, 109 desarrollan su labor en Urgencias del Hospital San Pedro; 33 en el Hospital de Calahorra y 52 en Emergencias del 061.

El interés del SERIS es seguir incrementando el número de profesionales. En estos momentos hay en marcha un concurso-oposición, con el primer examen ya convocado para diciembre, y el año que viene se convocará uno específico con plazas declaradas de difícil cobertura para incrementar su atractivo.

En este sentido, Martín ha destacado que "la declaración de plazas de difícil cobertura es una herramienta importante para facilitar la captación y fidelización de profesionales". "Nuestro objetivo -ha dicho- es que, a partir de enero de 2027, podamos avanzar en la incorporación de nuevos efectivos y reforzar la capacidad de respuesta de nuestros servicios de Urgencias".

La consejera ha concluido agradeciendo "el esfuerzo, la dedicación y la humanidad de los profesionales de Urgencias, que desarrollan cada día una labor especialmente exigente, esta ampliación también está pensada para mejorar sus condiciones de trabajo y facilitar la atención que prestan a los pacientes".