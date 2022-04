Uruñuela defiende en el Consejo de Europa "medidas para favorecer movilidad de profesionales de la cultura en Ucrania"

LOGROÑO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, Pedro Uruñuela, ha participado esta en el Consejo de Educación y Cultura del Consejo de Europa, que se celebra en el European Convention Center de Luxemburgo, exponiendo la posición común de las Comunidades Autónomas españolas en el debate 'Protection of cultural sector and its actors impacted by the situation in Ukraine'.

Uruñuela ha explicado que "es un momento de tomar medidas de apoyo a los profesionales de la Cultura en Ucrania, de favorecer su movilidad y la colaboración con ellos para llevar la Cultura adelante; nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano es nítida y apoyaremos y pondremos en pondremos en marcha cuantas iniciativas se planteen desde los estados miembros y la Unión Europea para ayudar al sector cultural y a sus profesionales".

El consejero ha participado en un debate pensado para diseñar y promover fórmulas de apoyo al sector cultural de Ucrania en el momento de guerra, y donde se plantean, con carácter general, fórmulas para favorecer esa movilidad de los agentes del sector fuera del contexto bélico, para poder seguir desarrollando su trabajo.

En este sentido, y explicando una posición desarrollada desde La Rioja y trabajada y validada en estas semanas previas por el resto de CCAA, Uruñuela ha destacado el potencial en este momento de proyectos europeos como i-Portunus "para generar una estructura permanente de conexión y movilidad internacional de artistas, creadores y profesionales; y tal vez acciones en esta línea pudieran ser especialmente valiosas en un momento como el presente, para ayudar a los artistas de ese país a que puedan seguir adelante. La idea es ensanchar los márgenes de la Cultura del límite bélico y sacarla de allí a través de sus creadores, llevarla fuera en lo posible".

Asimismo, ha expresado el interés por "recibir pronto" información de la Comisión Europea sobre la iniciativa piloto 'Grupo de Talentos de la UE', presentada el pasado 23 de marzo en su Comunicación 'Acogiendo con satisfacción a los que huyen de la guerra en Ucrania: Preparar a Europa para satisfacer las necesidades'. "Esta herramienta basada en la web permitirá a los candidatos ucranianos desplazados a Europa presentar sus habilidades y disponibilidad para trabajar; y creemos que es adecuada para que los artistas ucranianos desplazados puedan seguir creando y trabajando en Europa".

Del mismo modo, ha planteado que la Comisión Europea pueda establecer una ventanilla única de servicios de información y apoyo a los artistas ucranianos establecidos en Ucrania y a los que huyen de dicho país, "similar a la propuesta realizada para investigadores el pasado 22 de marzo".

El consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud ha estado acompañado esta mañana en la sesión, entre otros, por el ministro de Cultura y Deportes del Gobierno de España, Miquel Iceta, con el que ha compartido la exposición; la comisaria europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel; y la ministra de Cultura de Francia, Roselyne Bachelot.

Mañana, martes día 5, Uruñuela interviene de nuevo en el Consejo, en este caso sobre Educación, donde defenderá la posición común autonómica en acciones para reforzar la gestión de crisis y la anticipación en el Espacio Europeo de Educación. Estas sesiones son en abierto y pueden seguirse por streaming en el siguiente enlace: https://video.consilium.europa.eu/home/en.