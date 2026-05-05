LOGROÑO 5 May. (EUROPA PRESS) -

USO afirma que el descenso del paro en abril es un "espejismo de precariedad" impulsado por la estacionalidad. Este descenso del 2,28% mensual es ligeramente inferior a la media nacional (-2,59%), una bajada que desde USO La Rioja califican de "estacional y volátil".

Al analizar los datos por sexos, la brecha continúa siendo evidente: en La Rioja hay 7.380 mujeres en paro frente a 4.777 hombres. Mientras el desempleo masculino cayó un 2,28% este mes, el femenino solo lo hizo en un 1,26%, lo que demuestra que las mujeres siguen teniendo más dificultades para reincorporarse al mercado laboral incluso en épocas de alta contratación.

PRECARIEDAD JUVENIL Y ESTACIONALIDAD

"El descenso del paro está claramente ligado a la Semana Santa y al turismo", explica Isabel Cerrajería, secretaria General en funciones de USO La Rioja. A nivel nacional, el paro entre los menores de 25 años ha bajado más de un 10%, una cifra que, según Cerrajería, expone la fragilidad del sistema: "No estamos ante una inserción laboral real tras los estudios, sino ante un uso masivo de mano de obra barata y temporal para campañas comerciales o turísticas".

Aunque la afiliación a la Seguridad Social en La Rioja creció un 0,58% hasta alcanzar los 143.329 cotizantes, la calidad de este empleo preocupa al sindicato. "La actividad sigue sin generar empleo real; solo se reparte en trozos más pequeños. Los contratos que más crecen son los de tiempo parcial y los fijos discontinuos. Tiempos parciales significan salarios parciales", denuncia Cerrajería. Además, el sindicato destaca que la afiliación de trabajadores extranjeros en La Rioja cayó un 0,1% en abril, siendo una de las pocas comunidades donde este colectivo restó afiliados en lugar de sumar.

EXIGENCIAS DE USO

La Rioja Para Isabel Cerrajería, la realidad que viven los trabajadores riojanos dista mucho de la euforia de los datos oficiales: "La gente no está conforme con su salario ni con lo que puede comprar con él. El pulso real de la economía está en los precios de la alimentación y la vivienda".

Por ello, USO reclama una gran reforma laboral redactada de cero que aborde los problemas estructurales del mercado español; un cambio de modelo productivo basado en pactos de Estado que miren por el bien de la ciudadanía y no por la estacionalidad; y la mejora de la calidad de vida con una fiscalidad más justa y un control efectivo de los precios de productos básicos.