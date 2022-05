LOGROÑO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

USO afirma que "el empleo, sin una subida salarial, genera trabajadores pobres". El paro baja en abril respecto a marzo y también con respecto a 2021, pero lo hace a dos velocidades, según el sexo. Así, tras dos años en los que "los empleos feminizados, como los de cuidados y limpieza, vivieron un auge en la contratación, el paro femenino vuelve a suponer casi el 60 por ciento del total, una brecha superior a la que observábamos en abril de 2019".

En La Rioja el paro de abril baja en 451 personas, la inmensa mayoría, 340, pertenecientes al sector Servicios, dato esperable por la coincidencia con la Semana Santa.

La contratación indefinida ha supuesto un récord con respecto a la total. En nuestra CCAA de los 8.420 contratos realizados, el 40% han sido indefinidos (3.358). "Una estabilidad necesaria, y que esperamos que sí se dé realmente, que la contratación indefinida no sea un simple imperativo legal que acabe en continuos despidos, sino que se cree realmente empleo de larga duración. Es una tendencia repetitiva y preocupante: cuando se hacen contratos indefinidos, cuando hay bajadas del paro* las buenas estadísticas siempre llegan antes a los hombres", ha señalado el secretario general de USO, Luis M. Miguel.

Con respecto a la contratación indefinida, el secretario de USO también incide en un dato: "no basta con tener un contrato indefinido para tener un empleo. También debe ser a jornada completa para tener suficiente para vivir. Y, porcentualmente, crece más la contratación a jornada parcial que la que se hace con jornada completa. 6 de cada 10 contratos indefinidos son de jornada parcial; suponen el 59,24 por ciento de los contratos de carácter indefinido".

Por último, Luis M. Miguel recalca que "al igual que no se puede vivir de una jornada parcial, tampoco de un salario golpeado por una inflación que coquetea con los dos dígitos. Los salarios están subiendo por convenio del orden del 2,5 por ciento. La reforma laboral no ha fortalecido la negociación colectiva y es urgente recuperar la cláusula de revisión salarial ligada al IPC. Acabamos de salir a la calle, dos años de pandemia después, para celebrar el Día del Trabajo. El 1 de mayo, USO dejó claro que la prioridad ahora, para no tener de nuevo trabajadores pobres, es subir los salarios".