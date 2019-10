El uso de antibióticos en España, por encima de la media de países europeos: "Hay que mejorar para evitar resistencias"

Publicado 17/10/2019 13:09:29 CET

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

"Uno de cada tres españoles sigue creyendo que la gripe se cura con antibióticos cuando es un mito". Con esta idea, la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, María Jesús Lama, ha querido reflexionar sobre el aumento de uso de antibióticos en nuestro país "que está muy por encima de la media de nuestros países vecinos europeos" y en donde "tenemos mucho que mejorar para evitarlo".

Lama participa estos días en las XIV Jornadas Nacionales de Inspección Farmacéutica que se celebran este jueves y viernes en Riojaforum con la presencia de más de 160 farmacéuticos. Con respecto al "mal uso" de los antibióticos, ha recalcado, "está directamente relacionado con la aparición de las resistencias, algo que aparece de forma natural. La resistencia es que el antibiótico deja de ser efectivo" y eso es "lo que debemos evitar".

En este punto, ha proseguido, "nosotros coordinamos el Plan Nacional de Lucha frente a la resistencia a los antimicrobianos" que se produce cuando los microorganismos (bacterias, virus u hongos, entre otros) sufren cambios que hacen que los medicamentos dejen de ser eficaces.

Con este plan de acción "que la Unión Europea pidió en 2011 a cada país para luchar contra este problema, hemos visto que somos uno de los países que más usa los antibióticos, una de las principales amenazas de salud pública en los próximos años".

"Sabemos que el uso es mayor porque dentro de los planes nacionales estamos vigilando dicho consumo y, al compararlo con el resto de países, se observa que estamos por encima de la media. También ocurre con el consumo de antibióticos en veterinaria, estamos en los países en cabeza".

Para evitar este problema, "proponemos ciertas medidas que se articulan sobre seis ejes, "la prevención de las infecciones, la vigilancia de la aparición de la resistencia, fomentar la investigación, la formación de todos los profesionales sanitarios y mejorar la comunicación porque la percepción del ciudadano es muy importante así como su sensibilización".

Por su parte, la directora general de Humanización, Prestaciones y Farmacias del Gobierno de La Rioja ha destacado que estas jornadas "pretenden buscar la protección de la salud del ciudadano a través de todas las actividades que impliquen calidad, evaluación y seguridad de forma que el ciudadano se sienta seguro en su salud".

"Tenemos que dar al ciudadano la información de lo que la inspección de Farmacia hace porque puede resultar desconocida". Ésta tiene "mucho que ver" con la seguridad y el uso racional de medicamentos.

PLAN DE GARANTÍAS DE ABASTECIMIENTO

Además, y con respecto al desabastecimiento de los medicamentos, ha asegurado, "los medicamentos están totalmente controlados para que ningún ciudadano se quede sin el tratamiento adecuado". Para ello hay un plan de garantías de abastecimiento de medicamento 2019-2022 "que identifica rápidamente lo que falta y, si no están en el mercado habitual, rápidamente y siempre mediante autorización, serán distribuidos por centros de la administración. No va a haber desabastecimiento porque si no está en el mercado nacional este plan de garantía supondrá una importación del medicamento".

Con respecto al uso racional de los medicamentos, ha proseguido, "hay que concienciar al ciudadano para usar bien los medicamentos".

La experta ha recordado también que la inspección farmacéutica en La Rioja "está descentralizada" como ocurre en España porque "cada ccaa tiene su propia inspección en colaboración con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios". Aún así, "la coordinación entre todos es total porque nos basamos en criterios comunes y para ello existe el Comité Técnico de Inspección que participa en todas las ccaa y establece los criterios".

"Las labores de La Rioja están destinadas al posible desabastecimiento, al uso racional de los medicamentos, a aquellos que estén falsificados, reacciones adversas, temas de alerta... todo ello se envía a los centros con recomendaciones de uso para el profesional sanitario y los ciudadanos", ha indicado.

Finalmente, la jefa de servicio de Ordenación Farmacéutica y Medicamentos de la Consejería de Salud, María José Aza, y también inspectora, ha garantizado que "las labores de garantizar que se cumpla la legislación vigente, la dispensación de recetas o retirada de ciertos medicamentos está completamente coordinado con los farmacéuticos. Ellos son nuestra mejor ayuda".