USO reivindica la extensión de protocolos y permisos climáticos en todos los centros de trabajo

Archivo - USO señala que el riesto climático es algo que se vio con la Dana - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Acción Sindical y Empleo en la Unión Sindical Obrera (USO), Sara García de las Heras, ha reivindicado la extensión de protocolos y permisos climáticos en todos los centros de trabajo, incluyendo el personal funcionario.

García de las Heras se ha desplazado a Logroño con motivo del 28 de abril, Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, en el que este sindicato ha decidido, este año, centrar el foco en el cambio climático como riesgo laboral y no como algo puntual que pueda ocurrir de forma inesperada.

Es algo, ha dicho, que se tuvo "muy claro" con la desgracia de la Dana con la "falta de prevención que se tuvo a la hora de avisar y tener protocolos para que los trabajadores no se vieran atrapados en sus centros de trabajo o en el camino de ida y vuelta".

También, ha indicado, "lo tenemos en los últimos veranos, en las muertes por golpe de calor en trabajos al aire libre" tanto en limpieza pública diaria como en trabajos agrícolas.

Ha relatado cómo "ha habido avances normativos" con el permiso climático, estableciendo la obligatoriedad de negociar protocolos y medidas en los convenios colectivos.

Ahora, ha visto, es necesario que se "extienda" y "que haya evaluaciones de riesgos dinámicas y que haya protocolos en todo centro de trabajo, no solo los más sindicalizados". Ha puesto el acento, además, en que es algo que no tienen reconocido los funcionarios.

ABSENTISMO: USO RECLAMA UN OBSERVATORIO

García de las Heras ha entendido que el problema está en los dos fallecimientos al día (en toda España), en la "infradeclaración" de las enfermedades profesionales y en la situación de "desprotección" que viven "muchos trabajadores" en su puesto de trabajo.

"Y no", ha añadido, "en el protagonismo que se quiere dar desde las patronales al absentismo como si fuera el principal problema del mercado laboral" y "hablando de un absentismo en el que no sabemos muy bien qué parámetros están siguiendo para su medición".

A este respecto, ha señalado que se utilizan informes en los que el absentismo incluye todo, menos vacaciones y tiempos de ERTE, metiendo incluso permisos retribuidos, bajas por cuidado de menor, horas sindicales y "cualquier tipo de ausencia totalmente justificada".

Por eso, ha exigido "que se abra un diálogo y un observatorio para definir qué es absentismo" y que haya "un indicador oficial en el que haya una medición clara del absentismo laboral".

Junto a esto, que "se ponga el foco en entender por qué han aumentado las bajas por contingente común y por contingente profesional" así como en la prevención de riesgos laborales.