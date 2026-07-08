USO La Rioja rechaza "el castigo" a los trabajadores por su estado de salud y exige centrar el debate en la prevención

LOGROÑO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

USO La Rioja se suma a la crítica confederal contra la campaña de estigmatización que las patronales y diversas instituciones están lanzando sobre el concepto de "absentismo".

Para el sindicato "es inadmisible que la incapacidad temporal por motivos de salud se trate exclusivamente como un coste económico, ignorando las causas laborales que provocan que los trabajadores riojanos enfermen".

Desde USO La Rioja se señala que los datos de "absentismo" que suelen difundirse están "adulterados". Bajo este término se mezclan bajas médicas reales con ausencias justificadas y retribuidas, como la maternidad y paternidad, horas por formación o permisos por cuidado de familiares.

"Se busca generar una alarma social con números que no reflejan la realidad para justificar recortes en derechos fundamentales", denuncian desde el sindicato.

LA SALUD MENTAL Y LA PRECARIEDAD, EN EL CENTRO

Los datos son "alarmantes": las bajas por salud mental (ansiedad, estrés o depresión) han subido un 55% desde 2016. A esto se suma que en España fallecen una media de más de dos personas al día en accidentes de trabajo.

USO La Rioja recalca que estas patologías "no son fruto del azar, sino de cargas de trabajo excesivas, falta de medidas de prevención y condiciones de precariedad que las empresas se niegan a corregir".

"NO AL CASTIGO SALARIAL POR ESTAR ENFERMO"

El mensaje de USO es tajante: "Ninguna reforma que empobrezca el sueldo de quien está enfermo va a reducir ni un solo accidente ni una sola baja real".

El sindicato advierte que presionar a los trabajadores para que acudan a su puesto sin estar en condiciones de salud adecuadas solo conseguirá que la gente vaya a trabajar enferma, lo cual es "más caro y más peligroso para todos".

Para solucionar el problema de la salud en el trabajo, USO propone "medidas reales en lugar de castigos":

Prevención real: Invertir en salud laboral y no verla como un mero trámite administrativo.

Actualización del catálogo de enfermedades profesionales: Para que las mutuas dejen de derivar a la sanidad pública patologías que tienen un origen laboral claro.

Refuerzo de la Inspección de Trabajo: Para asegurar que las empresas cumplen con su deber de protección efectiva.

"Desde USO no vamos a permitir un país -ni una región como La Rioja- enfermo", concluye el sindicato, reafirmando que la prioridad debe ser siempre la recuperación de la salud y la seguridad de las personas trabajadoras.