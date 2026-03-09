Valdezcaray abre este lunes con 13 pistas y 14,52 kilómetros esquiables - WEB CAM VALDEZCARAY

LOGROÑO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Valdezcaray ha abierto este lunes, 9 de marzo, con trece de sus 26 pistas en funcionamiento y con 14,52 kilómetros esquiables, un 72 por ciento del total.

En este momento, hay en la estación 3 grados de temperatura, en un día en el que el cielo con sol y nubes.

De acuerdo a las previsiones de la estación, las pistas abiertas son 'La Cascada', 'Principiantes', 'El Camino', 'Salegares', 'Segarroya', 'Salegares 1', 'Colocobia', 'Los Tubos', 'Campos Blancos', 'La Balsa', 'Rehoyo', 'Dos torrentes' y 'Pala Lisa'.

El espesor de la nieve se encuentra entre los 20 y los 50 centímetros en altitudes situadas entre los 1.530 y los 2.125 metros, con calidad de nieve polvo -con algunas cotas de húmeda-.

Por su parte, la previsión apunta a que los accesos están abiertos, así como siete de los diez remontes: TSD 'La Cascada', TSD 'Rehoyo', TSD 'Colocobia', TSD 'Campos Blancos', TSF 'Valdezcaray', TSF 'Salegares' y TQ 'Principiantes'.

Como informan desde la propia estación, "no se responsabiliza de los accidentes derivados del uso de los itinerarios fuera de pista". Por tanto, los usuarios deberán informarse en la propia estación antes de acceder a ellos, ya que su situación varía con facilidad.