Valdezcaray abre este martes con 10 pistas y 8,9 kilómetros esquiables

LOGROÑO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Valdezcaray ha abierto este martes, 20 de enero, con 10 de sus 26 pistas en funcionamiento y 8,9 kilómetros esquiables, un 45 por ciento del total. En este momento hay en la estación 0 grados de temperatura y hay sol y nubes.

De acuerdo a las previsiones de la estación, las pistas abiertas son 'La Cascada', 'Principiantes', 'El Camino', 'Salegares', 'Colocobia Verde', 'Salegares 1', 'Colocobia', 'Campos Blancos', 'Los Tubos' y 'La Balsa'.

El espesor de la nieve se encuentra entre los 10 y los 70 centímetros en altitudes situadas entre los 1.530 y los 1.800 metros, con calidad de nieve polvo.

Por su parte, la previsión apunta a que los accesos están abiertos, aunque se recomienda precaución a la hora de circular. Además, están en funcionamiento seis de los diez remontes: el TSD 'La Cascada', TSD 'Rehoyo', TSD 'Colocobia', TSD 'Campos Blancos', TSF 'Salegares' y TQ 'Principiantes'.

Como informan desde la propia estación, "no se responsabiliza de los accidentes derivados del uso de los itinerarios fuera de pista". Por tanto, los usuarios deberán informarse en la propia estación antes de acceder a ellos, ya que su situación varía con facilidad.