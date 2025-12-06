Valdezcaray abre para uso turístico durante el Puente de la Constitución

Archivo - Pista de Rehoyo en Valdezcaray (archivo) - VALDEZCARAY - Archivo

LOGROÑO 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí y montaña de La Rioja, Valdezcaray, abre sus instalaciones para uso turístico durante el Puente de la Constitución, desde este sábado, día 6, y hasta el lunes, 8 de diciembre, ambos incluidos, con el objetivo de permitir a riojanos y visitantes disfrutar del entorno de alta montaña, ya que las actuales condiciones de nieve no permiten todavía el inicio de la temporada de esquí.

Durante estas jornadas estará operativo el telesilla principal, que permitirá el ascenso hasta la cota de 1.600 metros, donde los usuarios podrán disfrutar de la experiencia de alta montaña en plena naturaleza.

No en vano, Valdezcaray presenta ya un entorno nevado que invita a disfrutar del paisaje en un espacio natural único. Una propuesta pensada para familias, visitantes y amantes de la montaña que buscan una alternativa de ocio durante este puente festivo que sea accesible y segura.

En la cota 1.600 metros permanecerá abierta la cafetería, permitiendo completar la experiencia con una pausa para tomar algo caliente, descansar y disfrutar del entorno, compartir fotografías o simplemente desconectar unos minutos en plena naturaleza.

La apertura turística de Valdezcaray se suma a la oferta del municipio de Ezcaray, uno de los principales destinos de turismo de interior de La Rioja, que durante estos días festivos ofrece un entorno ideal para completar la jornada de montaña paseando por su casco histórico, disfrutando de su reconocida gastronomía, su oferta hotelera y comercial, así como del ambiente propio de estas fechas invernales compartido por todos los municipios del valle del Oja.

El horario de apertura de la estación será de 9,00 a 15,00 horas, y el precio del billete del telesilla será de 4 euros, incluyendo tanto la subida como la bajada.

Esta apertura se concibe como una oportunidad para disfrutar de Valdezcaray, la nieve y la montaña, mientras continúa el trabajo de preparación de la estación para el inicio de la temporada de esquí, que se anunciará en cuanto las condiciones climatológicas lo permitan.

Toda la información actualizada podrá consultarse en www.valdezcaray.es y en los perfiles oficiales de la estación en redes sociales.