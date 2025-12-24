Valdezcaray abre este viernes la temporada de esquí con una jornada de puertas abiertas

Archivo - Estación de esquí de Valdezcaray - ALBERTO RUIZ-EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Estación de Esquí Valdezcaray abrirá este viernes, 26 de diciembre, una nueva temporada con la celebración de una jornada de puertas abiertas.

Tal y como ha informado el Gobierno riojano en nota de prensa, la tradicional jornada de puertas abiertas permitirá a riojanos y visitantes disfrutar del primer día de actividad en Valdezcaray.

"Una estación pensada para el público familiar y para quienes desean practicar los deportes de invierno sin realizar grandes desplazamientos, en un entorno natural privilegiado en el corazón de la Sierra de la Demanda", ha relatado.

Durante esta jornada, la estación abrirá en horario de 9:00 a 17:15 horas y contará con tres pistas abiertas, Principiantes, La Cascada y Salegares Verde.

Habrá cuatro remontes en funcionamiento, La Cascada, Valdezcaray, Salegares y Principiantes. "Siempre en función de las condiciones de nieve y seguridad", ha añadido

Asimismo, estarán disponibles los principales servicios de la estación, entre ellos las escuelas de esquí, la cafetería de la cota 1.600, el bar-quiosco de la cota 1.500, el alquiler de esquís y snowboard, la ludoteca, las taquillas guardaesquís, el centro médico y la oficina de información, "con el objetivo de ofrecer una experiencia completa desde el primer día de la temporada".

La jornada será gratuita, aunque las personas que no dispongan de tarjeta RFID para el control de accesos deberán adquirirla por tres euros, y podrán contratar de manera opcional el seguro de asistencia médica, por un importe de 2,50 euros.

El inicio de la temporada, ha indicado el Ejecutivo regional, "coincide con el despliegue del Plan de Intervención e Inversiones en Valdezcaray 2025-2027",

Este plan, ha relatado, "tiene como objetivo reforzar la viabilidad a medio y largo plazo de Valdezcaray, avanzar hacia una estación más sostenible y menos vulnerable a las circunstancias climáticas, y garantizar unos estándares elevados de seguridad, calidad y servicio para los usuarios".

En este marco, durante el último año se ha llevado a cabo una "renovación integral del sistema de nieve producida, con la modernización de las salas de máquinas, la incorporación de doce nuevos cañones ventilador de baja presión, la sustitución de 47 cañones lanza de alta presión, cinco de ellos de doble cabeza, y la adaptación de otros 23 cañones al nuevo sistema automatizado, completando la automatización total del sistema de innivación".

El plan incluye también la revisión extraordinaria y puesta a punto de los telesillas, así como la renovación de los vehículos de las líneas de La Cascada, Valdezcaray y Salegares, reforzando la fiabilidad de los remontes.

De forma paralela, se ha reforzado la preparación de pistas con la adquisición de dos nuevas máquinas pisa pistas PistenBully, dotadas de sistemas de control por GPS que permiten medir el espesor de la nieve y optimizar tanto el pisado como la producción de nieve, una de ellas equipada además con cabestrante.

A estas actuaciones se suman mejoras en los servicios al usuario, como la puesta en marcha de un nuevo alquiler de esquís a pie de pistas, con más de cuatrocientos equipos nuevos de esquí y ochenta de snowboard, la instalación de cuatro secabotas, un nuevo guardaesquís con taquillas individualizadas, un nuevo centro médico, un bar-quiosco en la cota 1.500, la colocación de más de 350 metros de paravientos y la instalación de superficies de 'neveplast' en distintos embarques y desembarques de remontes.

Además, se han ejecutado actuaciones complementarias en materia de seguridad y funcionamiento interno, como la rehabilitación de casetas de remontes, la mejora de edificios y oficinas, la modernización de los sistemas de iluminación y comunicación, la renovación de equipamientos de emergencia y rescate y la habilitación de un helipuerto para evacuaciones, consolidando una estación más segura, moderna y preparada para el futuro.

Toda la información actualizada sobre el estado de las pistas, los servicios disponibles y la evolución de la temporada podrá consultarse en la web y en los perfiles oficiales de la estación en redes sociales.