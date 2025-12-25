Estación de Valdezcaray - VALDEZCARAY

HUESCA/LOGROÑO, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Valdezcaray ha amanecido en Navidad con -7,5 grados bajo cero, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada, en Granada, ha amanecido este jueves, 25 de diciembre, día de Navidad, con la temperatura más baja, -12,9 ºC a las 8.50 horas.

Huesca ha amanecido con la segunda temperatura mínima más baja de todo el país: -10,8 grados centígrados registrados en Astún-La Raca, la misma temperatura que se ha registrado también en Cabaña Veónica, en Picos de Europa (Cantabria).

El punto oscense ha anotado ese valor a las 4.50 horas, y por debajo del mismo solo se ha situado Granada, en la estación Radiotelescopio de Sierra Nevada (-10,7 ºC) y en Laguna Seca, en el Parque Nacional de Sierra Nevada (-8,6ºC).

Les siguen Vega de Urriellu, en el Parque Nacional Picos de Europa (-8,2 ºC), en Asturias; Cap de Vaquèira (-8,1 ºC), en Lleida; Valdezcaray (-7,5 ºC), en La Rioja; La Covatilla (-7,4 ºC), en Salamanca; y La Pinilla (-7,2 ºC), en Segovia.