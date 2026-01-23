Valdezcaray, cerrada este viernes por viento - WEB CAM VALDEZCARAY

LOGROÑO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Valdezcaray permanece cerrada este viernes, 23 de enero de 2026, por viento fuerte en la zona, según se informa en la página web de la instalación.

En este momento hay en la estación 0 grados de temperatura y, además del fuerte viento, el cielo está nublado. Se apunta, además a los posibles usuarios, que se consulte "el parte de nieve para los próximos días".

Como es habitual, desde la propia estación se indica que "no se responsabiliza de los accidentes derivados del uso de los itinerarios fuera de pista". Por tanto, los usuarios deberán informarse en la propia estación antes de acceder a ellos, ya que su situación varía con facilidad.