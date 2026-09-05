Valdezcaray recibe el reconocimiento de la Real Federación Española de Deportes de Invierno por sus 50 años de trayector

Archivo - Estación de esquí de Valdezcaray - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno riojano ha informado de que la Estación de Esquí y Montaña de Valdezcaray ha recibido la Placa al Mérito Deportivo de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) en reconocimiento a sus 50 años de trayectoria.

El gerente de la estación, Carlos Pérez, recoge hoy, día 5, este galardón durante la celebración de la Asamblea General Ordinaria de la RFEDI, que tiene lugar en Madrid.

La distinción, ha explicado el Ejecutivo regional, ha sido concedida a propuesta de la Federación Riojana de Deportes de Invierno y aprobada por el Comité de Distinciones y la Asamblea de la Real Federación Española de Deportes de Invierno.

La RFEDI reconoce así, ha dicho, la contribución de Valdezcaray al desarrollo de los deportes de invierno durante medio siglo, así como una trayectoria vinculada a la promoción del esquí y a la generación de afición por esta disciplina.

Ha señalado cómo el reconocimiento llega después de una temporada "especialmente significativa" para la estación riojana, que ha celebrado su 50.º aniversario con 81.941 visitantes, lo que supone un 68 por ciento más que en la campaña anterior, y 102 días de apertura.

Ha sumado que 6.968 escolares participaron en los programas de iniciación al esquí, reforzando el papel de Valdezcaray como puerta de entrada a los deportes de invierno para las nuevas generaciones.

"La estación mantiene, además, una importante capacidad de atracción más allá de La Rioja. La procedencia de sus visitantes durante la última campaña estuvo encabezada por Vizcaya, con un 22,14 por ciento, seguida de Guipúzcoa, Álava, Burgos y Navarra, mientras que los usuarios riojanos representaron cerca del veinte por ciento del total", ha indicado.

Ha señalado cómo la distinción de la RFEDI coincide "con una nueva etapa de modernización de Valdezcaray impulsada por el Gobierno de La Rioja", a través del Plan de Intervención e Inversiones 2025-2027, que contempla una inversión cercana a los seis millones de euros.