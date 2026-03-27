La 'Valvanerada' anima a vivir una noche de peregrinaje el monasterio riojano el 23 de mayo

Presentación de la 'Valvanerada 2026' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tradicional 'Valvanerada', se convierte en una cita con los riojanos y visitantes la noche del 23 al 24 de mayo. Una marcha nocturna de 63 kilómetros que tendrá su salida, a las 19,30 horas, desde el Ayuntamiento de Logroño para llegar, tras toda la noche de peregrinaje, a la "casa de la madre de La Rioja"; el Monasterio de Valvanera.

Una nueva edición que ha presentado el prior de la Abadia, José Giunta, junto a la directora general de Turismo, Virginia Borgés, y el coordinador técnico de la marcha, Mario San Juan.

Giunta ha señalado que la marcha reúne a unas 600 personas con "diferentes motivaciones" para realizarla; "algunos la hacen porque le gusta caminar, otros porque les va bien para la salud, y también los hay que lo hacen por espíritu más religioso".

Ha indicado que el año pasado los primeros en llegar al monasterio lo hicieron sobre las 6,15 horas, de una marcha que iniciaron 600 personas y la terminaron 450.

La inscripción se hace de dos modos, a través de la página web, que es valvaneracamina.com, desde el 30 de marzo hasta el 10 de mayo, y también en librerías Santos Ochoa de Calvo Sotelo y Gran Vía. El precio es de 16 euros hasta los 16 años, y de 18 euros, a partir de esa edad.

Ha recordado que habrá servicio de autobuses para trasladar a quiénes les hayan fallado las fuerzas o hayan tenido algún problema durante la marcha, al tiempo que, con la inscripción, los participantes contarán con un seguro. Además, habrá avituallamiento durante el transcurso de la misma.

Giunta ha puesto en valor que la participación también sirve para "contribuir al mantenimiento del monasterio" tanto para arreglos como para la propia hospedería y el restaurante.

Borgés ha destacado que, más allá del peregrinaje, asistir supone "disfrutar de un entorno privilegiado, de un entorno precioso. Además, ha resaltado el trabajo de los voluntarios para "sacar adelante" el evento, que supone "rescatar una tradición y poner en valor un territorio y un espacio de alto valor sentimental para los riojanos".