Varias líneas de servicio de transporte urbano modificarán su itinerario el fin de semana por fiestas de verano de Varea

LOGROÑO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las líneas de transporte público urbano de Logroño 2 y 10 y el servicio nocturno Búho 1 modificarán sus itinerarios desde mañana, sábado 26, a partir de las 23 horas, hasta el domingo 27 de julio a las 7 horas con motivo de las Fiestas de Verano del barrio de Varea.

Los autobuses realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aun no perteneciendo a sus recorridos habituales.

Los recorridos serán:

Línea 2 Yagüe-Varea: c/ Marqués de Fuertegollano - c/ Torrecillas - c/ Artesanos.

Línea 10 El Arco-Hospital San Pedro: c/ Marqués de Fuertegollano - c/ Torrecillas - c/ Artesanos

Búho 1 La Cava-Varea: c/ Marqués de Fuertegollano - c/ Torrecillas - c/ Artesanos