"Variedad" y "calidad" en la programación del primer semestre de 2026 del Bretón con Sergi López, Homar o Malena Alterio

LOGROÑO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

"Variedad" y "calidad" han sido los términos utilizados para glosar la programación del primer semestre de 2026 del teatro Bretón de los Herreros, que traerá hasta Logroño a nombres destacados de la escena como Sergi López, Lluís Homar, Nathalie Poza o Malena Alterio.

Son 46 espectáculos, que se desarrollarán de enero a junio, con teatro, ópera, flamenco, danza, circo, marionetas y cine en versión original. Una programación que han presentado el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz; la concejala de Cultura, Rosa Fernández; y la técnico responsable del Teatro Bretón, Iratxe Palacio.

En concreto, durante los próximos meses llegarán al Teatro Bretón intérpretes como Sergi López, Nathalie Poza, Lluís Homar, Anabel Alonso, Fernando Guillén Cuervo, Joaquín Reyes, Malena Alterio, Pablo Derqui o Juan Echanove; compañías como Els Joglars, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Tanttaka Teatroa, el Ballet de Lucía Lacarra y la Compañía Lírica Ópera 2001; y directores como Fernando Bernués, Beatriz Jaén, Eduardo Vasco, Beatriz Argüello o Heidi Steinhardt, entre otros. El programa incluye los ciclos 'Grandes obras, grandes autoras', 'Danza', 'Escena de hoy', 'Cine en V.O.', 'Todos los públicos', 'Ópera', 'Circo', así como los programas 'Jueves Flamencos' y 'Teatro en San Bernabé'.

El Programa Estatal de Artes Escénicas Platea del Ministerio de Cultura hace posible también que esta programación incluya propuestas como la obra 'Un tranvía llamado deseo', dirigida y adaptada por David Serrano y protagonizada por Nathalie Poza; el espectáculo circense 'Sustrai', dirigido y producido por Lander Briones; o los espectáculos de danza 'Halley' y 'Muerta de amor' de las compañías Led Silhouette y Manuel Liñán respectivamente.

Esta programación consolida al Teatro Bretón como un referente nacional por su variedad y calidad, así como por su apuesta por los grandes títulos teatrales a través del renombrado este año ciclo 'Grandes obras, grandes autoras', con el propósito de reconocer el papel que las mujeres han jugado en este ámbito cultural.

INICIO CON ANABEL ALONSO

Así, componen el ciclo 'La mujer rota', interpretada por Anabel Alonso, que abre el programa, el 17 de enero; 'Testigo de cargo', dirigida por Fernando Bernués y protagonizada por Fernando Guillén Cuervo; 'Las amistades peligrosas', con Roberto Enríquez y Pilar Castro; 'Un tranvía llamado deseo'; 'Memorias de Adriano', con Lluís Homar; 'Viejos tiempos', interpretada por Ernesto Alterio, Marta Belenguer y Mélida Molina; 'La barraca', dirigida por Magüi Mira y adaptada por Marta Torres; y 'Fuenteovejuna', producida por la Compañía Nacional de Teatro Clásico y que cuenta con un pase doble los días 24 y 25 de abril.

En el ciclo 'Escena de hoy', que acoge obras de autores vivos, se incluyen las propuestas 'Non solum', protagonizada por Sergi López; 'Esencia', con Juan Echanove y Joaquín Climent; 'La desconquista', dirigida por Yayo Cáceres; 'Mi suicidio o el pesimismo alegre', interpretada por Mario Gas; 'La vida extraordinaria', con Malena Alterio y Carmen Ruiz; 'La verdad', protagonizada por Joaquín Reyes; o 'Guayominí', dirigida por Pablo Martínez Bravo y con Canco Rodríguez, Omar Banana o Inma Cuevas.

Entre los montajes dirigidos al público familiar dentro del ciclo 'Todos los públicos' figuran 'El fantástico viaje de Jonás el espermatozoide', Premio MAX 2012 a mejor espectáculo infantil; 'A la gloria con Gloria Fuertes', dirigida por Marta Torres; 'La camisa del hombre feliz', premios FETEN 2012 a la mejor adaptación teatral, a dirección y a mejor interpretación femenina; y 'Mr. Bo', producida por Marie de Jongh.

El teatro musical también va a tener su propio espacio a través de 'Farra', Premio Max a Mejor espectáculo Musical, 'El rey de la farándula' y 'Goya, la melodía de una leyenda', interpretada esta última por Javier Godino y Erika Bleda, entre otros.

El ciclo 'Danza' ofrece cuatro espectáculos de gran formato con figuras y compañías como 'Halley', de los premiados Jon Lopez y Martxel Rodriguez; 'Lost letters' con el Lucía Lacarra Ballet; 'Ce que le jour doit à la nuit', de la compañía Hervé Koubi; o 'Muerta de amor' a cargo de Manuel Liñán y Compañía. El ciclo 'Circo' tiene en esta ocasión una presencia más relevante, a través de espectáculos como 'Urbasa' o 'Sustrai'.

Por su parte, la lírica estará representada en esta gran programación con 'La Boheme' de Giacomo Puccini a cargo de los solistas y la orquesta de Opera 2001.

Otra de las propuestas interesantes de esta programación es el 'Ciclo de cine V.O.', formado por seis películas que se proyectarán en versión original subtitulada y que han sido premiadas o presentadas en los festivales internacionales más prestigiosos: la rumana 'Kontinental'25', Oso de Plata al mejor guion este año en la Berlinale; 'Recién nacidas', galardonada en la misma categoría en Cannes; la coproducción 'Viet and Nam'; 'El imperio', Premio del jurado en la Berlinale del año pasado; la coproducción entre Argentina, Chile y Uruguay 'Simón de la montaña'; y la española 'Apuntes para una ficción consentida', dirigida por Ana Serret y protagonizada por Isabelle Stoffel.

La programación engloba también la 30ª edición de los 'Jueves Flamencos', formada por ocho espectáculos con relevantes figuras del flamenco más clásico y el cante jondo, que llegarán al Teatro Bretón del 15 de enero al 30 de abril.

El calendario teatral del primer semestre del año 2026 concluirá, como es habitual, con el 'Teatro en San Bernabé', que incluye 'El retablo de las maravillas', de Els Joglars; 'Bestseller', dirigida por Gabriel Olivares; y 'Madness', de Yllana y Primital Brothers.

CLUB DE LECTURA 'CREAR LETRAS'

Una de las novedades que presenta la programación de este año es la puesta en marcha de un club de lectura, en colaboración con la Biblioteca Municipal Rafael Azcona, con la denominación 'Crear letras'. Con esta iniciativa se pretende que antes de que las obras sean presentadas en el escenario del Teatro Bretón, el público pueda llevar a cabo una lectura previa en el Punto de Lectura de 'La Rosaleda'. Concretamente, serán los espectáculos 'La mujer rota', 'Memorias de Adriano', 'La barranca', 'Fuenteovejuna' y 'La vida extraordinaria'.

Para esta actividad, dirigida a todos los públicos a partir de 16 años, será necesaria la inscripción previa a partir de hoy, miércoles 17 de diciembre, en el mismo Punto de Lectura 'La Rosaleda' o a través del teléfono 941 27 78 36.

VENTA DE ABONOS Y LOCALIDADES

La venta directa de abonos y localidades se iniciará mañana, jueves 18 de diciembre, a las 11:00 horas en el horario habitual de taquilla de 11:00 a 14:00 horas, de lunes a sábados; de 12:00 a 14:00 horas, domingos y festivos si hay función; y también dos horas antes del inicio de la función. Del 20 al 25 de diciembre, ambos inclusive, 31 de diciembre y 1 de enero la taquilla permanecerá cerrada.

La venta telefónica se desarrollará solo para reservas de grupos, los días y horas en los que está abierta la taquilla, a través del teléfono 941 20 72 31. La venta en internet será de forma ininterrumpida a través de la página web teatrobreton.org. Hay abonos y descuentos diversos que se pueden consultar en esta última dirección de correo electrónico del teatro logroñés.