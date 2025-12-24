Un varón de 59 años es trasladado al San Pedro tras salirse de la vía en la A-13

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 59 años, vecino de Logroño, ha sido trasladado al Hospital San Pedro tras salirse de la vía en la A-13, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A las 15:28 horas, un particular ha comunicado al 112 la salida de vía de un coche a la altura del KM-4, dirección Viana, de la A-13, término municipal de Logroño.

Desde el Centro de Emergencias se han movilizado Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y la Empresa de Mantenimiento de la Nacional, alertando a su vez a Bomberos del Ayuntamiento de Logroño y Guardia Civil.