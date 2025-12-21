Un varón es trasladado al San Pedro tras ser atropellado por un turismo en Duques de Nájera

Archivo - Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo
LOGROÑO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un varón ha sido trasladado al Hospital San Pedro tras ser atropellado por un turismo en la calle Duques de Nájera de Logroño, tal y como ha informado el SOS Rioja.
A las 12:10 horas de hoy, un particular ha realizado una llamada de emergencia al 112 informando del atropello, por un turismo, a un peatón en la rotonda de las calles Duques de Nájera con Pepe Blanco de Logroño.
Desde este Centro de Emergencias se ha informado a Policía Local y se han movilizado los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud que, tras atender al herido en el lugar, lo han trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.