Una vecina de Ribafrecha trasladada al San Pedro tras sufrir un accidente de tráfico en Villamediana

LOGROÑO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 38 años, vecina de Ribafrecha, ha sido trasladada al Hospital San Pedro tras sufrir un accidente de tráfico al colisionar, a las 14,28 horas, tres vehículos a la altura del punto kilométrico 2,650 de Villamediana de Iregua, según ha informado SOS Rioja 112.

Han sido varios particulares los que han dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se han movilizado a los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se alerta a Guardia Civil.