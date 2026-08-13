Un vecino de Tudela es trasladado al Hospital Reina Sofía tras una caída en bicicleta en Alfaro

Hospital Reina Sofía de Tudela. - GOBIERNO DE NAVARRA

LOGROÑO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de Tudela ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de esta localidad tras sufrir una caída en bicicleta en Alfaro, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A las 12,21 horas de hoy, un particular ha alertado al Centro de Emergencias de un accidente de tráfico, por caída de un ciclista, en la LR-285, punto kilométrico 2, del término municipal de Alfaro.

Desde el Centro Coordinador se han movilizado los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se ha notificado a Guardia Civil.

Se ha trasladado a un varón, vecino de Tudela, al servicio de urgencias del Hospital Reina Sofía de Tudela.