Un vecino de Tudela es trasladado al Hospital Reina Sofía tras una caída en bicicleta en Alfaro

Hospital Reina Sofía de Tudela.
Hospital Reina Sofía de Tudela. - GOBIERNO DE NAVARRA
Europa Press La Rioja
Publicado: jueves, 13 agosto 2026 14:42
Seguir en

   LOGROÑO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Un vecino de Tudela ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de esta localidad tras sufrir una caída en bicicleta en Alfaro, tal y como ha informado el SOS Rioja.

   A las 12,21 horas de hoy, un particular ha alertado al Centro de Emergencias de un accidente de tráfico, por caída de un ciclista, en la LR-285, punto kilométrico 2, del término municipal de Alfaro.

   Desde el Centro Coordinador se han movilizado los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se ha notificado a Guardia Civil.

   Se ha trasladado a un varón, vecino de Tudela, al servicio de urgencias del Hospital Reina Sofía de Tudela.

Contador

Contenido patrocinado