Vecinos y locales de la plaza 'San Fernando' de Nájera protestan por la gran terraza cubierta instalada por un bar

LOGROÑO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Varios negocios y los presidentes de las comunidades de vecinos de la plaza residencial 'San Fernando' de Nájera han protestado y, enviado al Ayuntamiento de la localidad un escrito, por la instalación de una gran terraza cubierta del bar 'El Pasaje'.

En el escrito expresan su "malestar" con la instalación de lo que han denominado "carpa", por lo que quieren que el Consistorio "nos informe debidamente de las condiciones de la mencionada instalación".

En el escrito, indican que "desconocemos si dicha instalación goza de la correspondiente licencia urbanística al efecto, si bien resulta evidente que es imprescindible la misma para la realización de la actuación llevada a cabo, por lo que en caso de carecer de ella, sirva la presente como denuncia al efecto".

De existir licencia, por parte del Ayuntamiento, han recordado que no se les ha informado "en calidad de posibles terceros afectados, o al menos en calidad de interesados".

No obstante, han apuntado que "si bien no conocemos los detalles de la cuestión y más allá de la tramitación que haya llevado el expediente de licencia urbanística - de existir tal-, albergamos serias dudas sobre la adecuación de dicha instalación a la normativa de aplicación, y en particular a la Ordenanza reguladora para la instalación de terrazas de veladores en la ciudad de Nájera".

Por ello, han pedido que de existir tal expediente "se nos informe de las condiciones con las cuales se ha concedido por parte del Ayuntamiento de Nájera la oportuna licencia para ejecución de la instalación".

"LESIONANDO INTERESES PARTICULARES"

En ese mismo sentido, "nos gustaría saber si dicha instalación, que presenta una envergadura considerable, cumple con las adecuadas condiciones de seguridad y demás normativa sectorial que le pueda ser aplicable, puesto que no debemos olvidar que se encuentra en una zona muy concurrida y podría existir afección a la seguridad de las personas y las cosas", han añadido.

Los vecinos y locales firmantes "entienden que se están lesionando sus intereses particulares, ya que "se está llevando a cabo una ocupación del terreno público que aparentemente trasciende de lo reservado por la normativa municipal aplicable y, a más abundamiento, se está perjudicando directamente a los negocios próximos, puesto que se les ha privado notablemente de luminosidad, se les ha privado casi totalmente de vistas y además se está impidiendo que se puedan ver los letreros de dichos negocios desde la vía pública, haciéndolos desaparecer de la vista de aquel que circule por cualquiera de las calles aledañas".

Además "de obligar a aquel que quiera dirigirse a dichos establecimientos a esquivar y rodear una instalación de las características de la que nos referimos".

También señalan que "no debemos olvidar que la colocación de ese recinto o carpa, podría incurrir incluso en la vulneración de la seguridad e intimidad de los vecinos de la primera planta del edificio bajo el que se halla, puesto que hace que cualquiera pueda trepar fácilmente a través de la misma y acceder a las viviendas".

Y por último, cabe mencionar también "como otro posible perjuicio que la ocupación que se ha permitido podría impedir que el resto de establecimientos y negocios colindantes logren, si así lo precisaren, la instalación de una terraza o velador en la zona, puesto que con esta se está ocupando un elevado porcentaje del espacio disponible".

Además, han asegurado que "en ningún caso consentimos ni tácita ni expresamente la actuación llevada a cabo por la titular del bar", al tiempo que han indicado que "estaríamos ante una ocupación de terreno público cuyo primer y predominante examen estaría en la mera adecuación a la ordenanza reguladora, por lo que, dejando a un lado la condición de interesados directos, estaría a nuestro alcance, por el mero hecho de ser ciudadanos de Nájera, solicitar que se nos informe sobre las condiciones mediante las cuales se ha concedido la presunta licencia, contando con que existe tal concesión, ya que, insistimos, desconocemos si existe o no".

Finalmente, los remitentes han apuntado que "sin perjuicio de todo lo expuesto, estas partes podrían llegar a mostrar cierta tolerancia o entendimiento, habida cuenta de las circunstancias sociosanitarias actuales. Pero en ningún caso vamos a permitir, dados los graves perjuicios que se nos ocasiona, que la instalación permanezca más allá de este periodo invernal. Y muchísimo menos con carácter definitivo o recurrente". Por ello, han solicitado ser escuchados por el Ayuntamiento por si tienen que llevar a cabo alguna acción legal.