Vecinos de San Vicente destacan que con el derrumbe "podía haber pasado mucho más, pero por lo menos no ha pasado"

Apuntalado el bar que se ha derrumbado en San Vicente de la Sonsierra - GUARDIA CIVIL DE LA RIJOA

SAN VICENTE DE LA SONSIERRA (LA RIOJA), 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de San Vicente de la Sonsierra han señalado que con el derrumbe de madrugada del bar 'Tempranillo' de la localidad, que contaba en ese momento con unas 50 personas, "podía "podía haber pasado mucho más, pero por lo menos no ha pasado". Se han registrado 12 heridos, y ocho trasladados a centros sanitarios de la región.

Un vecino ha señalado a Europa Press que se había enterado por su nieto que le había dicho que "había una fiesta, que había mucha gente, y que se había hundido" el bar 'Tempranillo'. "Se ha hundido el medianil de nuestra casa con lo del bar" ha indicado, para añadir que "no me enteré de nada, porque había mucho estruendo y con la música no llegué a oir nada".

Luego ya por la mañana, ha señalado que "ha habido muchas ambulancias, muchos bomberos, arquitectos, y han apuntalado lo que han podido, y precintado la casa". "Las cosas pasan porque tienen que pasar y nada más", ha afirmado.

Otra persona ha indicado que "cuando me he levantado, a las nueve de la mañana, me ha dicho mi marido que había habido un derrumbe donde el 'Tempranillo', y ya luego hemos visto muchos bomberos". Lo importante "es que han sido todos heridos leves, y que podría haber pasado muchísimo más, pero no ha pasado más".

Por su parte, otro vecino de la localidad ha destacado que "lo importante es que no haya pasado nada de gravedad". "Hay gente que igual ha ido y tiene que ir al médico porque le duele el brazo, el otro le duele el pie, pero grave nada".

Otro habitante del municipio ha apuntado que "la fiesta del bar la había organizado una bodega con el fin de la vendimia, y como no ha pasado nada malo, pues no ha habido que suspenderla".

HECHOS

Ocho personas han sido trasladadas a centros sanitarios -seis al Hospital San Pedro y dos al Centro de Salud de Haro- tras el derrumbe, de madrugada, del bar 'Tempranillo' de San Vicente de la Sonsierra, según ha informado la Delegación del Gobierno en La Rioja.

Han señalado que ha sido a las 05,25 horas cuando se ha recibido el aviso del derrumbe del bar en la localidad sonserrana -tenía licencia de apertura hasta la seis de la mañana, ha señalado Guardia Civil-, donde se encontraban 50 personas. En una primera instancia, se informa de que se habría caído el suelo y más tarde el techo del establecimiento.

En total hay 12 personas heridas, un hombre con posible fractura en la pierna y herida abierta, las demás con heridas leves.

La patrulla de la Guardia Civil informa que en el lugar de los hechos se han atendiendo a doce personas con heridas de diversa consideración. Ocho han sido trasladadas a centros sanitarios de la región, mientras que otro joven lo fue al centro de salud de Haro por un amigo.

Un técnico de protección civil activó un perro, confirmando, finalmente, que no hay ninguna persona bajo los escombros.

Han actuado 9 sanitarios, 4 ambulancias, 1 médico, 2 coches de Cruz Roja y 10 bomberos, estos con 2 camiones, 1 todoterreno y 3 furgonetas. También han acudido 1 técnico de protección civil, quien activó el servicio cinológico propio (un perro), arquitectos aparejadores, por los desperfectos en las estructuras del local y de la casa contigua.

También han acudido al lugar las patrullas de la Guardia Civil de Badarán, Fuenmayor, Navarrete y una combinada entre San Asensio y Baños.

Finalmente, la Guardia Civil ha señalado que una vivienda contigua al bar, también se le ha derrumbado una pared. En esta casa no había nadie en su interior y, por lo tanto, no hay heridos, ni personas atrapadas bajo los escombros.