La Policía Nacional culmina el operativo en el Trampolín (Ceuta) con 1.100 migrantes desalojados

Agentes de la Policía Nacional intervienen durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, a 4 de octubre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El operativo desplegado por la Policía Nacional este domingo para desalojar la playa del Trampolín ha culminado con el traslado de más de 1.100 personas migrantes, según ha informado el coordinador del Mando Único para la gestión de la crisis de Ceuta, el ministro Ángel Víctor Torres.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Torres ha explicado que el traslado se ha desarrollado "con éxito y sin incidentes" desde primera hora de la mañana hasta la caída del sol.

"Ha permitido el desalojo de gran parte de la playa del Trampolín, hasta el punto de que 1.100 inmigrantes han sido trasladados a los recursos reglados y se ha hecho sin problemas relevantes", ha detallado.

Torres, además, ha trasladado su agradecimiento a las fuerzas de seguridad del Estado, al Ejército, y a otras entidades y a los traductores que han participado en el operativo. "Continuamos trabajando sin descanso para alcanzar la normalidad en la ciudad de Ceuta", ha añadido.

A lo largo de la jornada, los migrantes han sido trasladados en autobuses desde la playa --donde se estima que vivían más de 3.500 personas en el asentamiento chabolista-- hacia la zona de la frontera del Tarajal.

Allí, algunos han optado por quedarse en el Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE) al objeto de ser filiados y posteriormente acogidos, mientras una gran parte de ellos ha preferido regresar a Marruecos voluntariamente. No obstante, la Policía y el Gobierno no han ofrecido hasta el momento las cifras del volumen de migrantes que han retornado o que permanecen en el CATE.