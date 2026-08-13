Una veintena de personas acude al San Pedro con problemas oculares y 4 presentan lesiones

Archivo - Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de personas ha acudido al Hospital San Pedro tras el eclipse de sol por molestias oculares y, de éstas, cuatro presentaban lesiones compatibles con la exposición.

Tal y como han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Salud, el Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro ha atendido a una veintena de pacientes que referían molestias o problemas oculares tras el eclipse solar de este 12 de agosto.

De ellos, cuatro presentaban lesiones compatibles con la exposición solar. De éstos, dos son de carácter leve y otros tienen un pronóstico que queda pendiente de evolución.