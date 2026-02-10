A la venta una parcela municipal frente al Lidl de Calahorra para impulsar nuevas actividades económicas en la ciudad - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Calahorra ha aprobado dos acuerdos en su reunión extraordinaria de urgencia. En primer lugar, la licitación de una parcela municipal en la carretera de Logroño. El Ayuntamiento de Calahorra pone a la venta la parcela municipal, que se encuentra en la carretera de Logroño y la calle Castilla y León, dentro de Sector urbanístico 12 'Variante Norte I'.

La parcela, cuya superficie es de 13.739 metros cuadrados, está ubicada frente al supermercado Lidl.

El precio de salida de la licitación es de 2.516.919,69 euros, más IVA.

Se trata de una parcela que tiene la clasificación de suelo urbano consolidado para uso terciario destinado a impulsar nuevas actividades económicas, que contribuyan al fomento de la actividad empresarial y comercial, a la generación de empleo en Calahorra y a la dinamización del tejido productivo local.

Entre los usos permitidos se incluyen comercios, oficinas, servicios, hostelería y ocio.

El precio (91%) y el plazo de pago (9%) son los criterios de adjudicación que se establecen en el expediente de contratación, aprobado hoy en la Junta de Gobierno Local.

El plazo para presentar proposiciones es de 30 días a contar a partir desde la publicación del anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Con esta venta el Ayuntamiento de Calahorra busca favorecer la implantación de actividades comerciales y empresariales que contribuyan al crecimiento económico de la ciudad.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas estarán disponibles para su consulta en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es) y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (http://contrataciondelestado.es).

PERMUTA CON LA DIÓCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO

Ha acordado la permuta del edificio de la calle Palacio 35, propiedad municipal, por el inmueble de la calle Arrabal 4 y el solar en la calle Arrabal 6, de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.

Con esta operación el Ayuntamiento de Calahorra se convierte en el único propietario de todo el antiguo Seminario conciliar.

Edificio, declarado Bien de Interés Cultural en 2021, que el Ayuntamiento quiere rehabilitar íntegramente. Para poder hacerlo, va a solicitar la ayuda del 'Programa 2% Cultural', convocada por los Ministerios de Vivienda y Agenda Urbana, Transportes y Movilidad Sostenible y de Cultura.

El presupuesto de la reforma total del antiguo Seminario asciende a 9.290.669,14 euros. Esta permuta conlleva unos gastos de compensación económica, ya que los inmuebles de la calle Arrabal tienen una mayor superficie y su valor económico es superior al de la calle Palacios. Así que el Ayuntamiento abonará 4.596.83 euros a la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.