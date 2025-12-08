La venta de vehículos de ocasión bajó en La Rioja en noviembre un 11,4%, con 1.257 unidades, según Ancove

Archivo - Vehículos de ocasión - VALLSUR - Archivo

LOGROÑO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La venta de vehículos de ocasión ha bajado un 11,4% en La Rioja en el pasado mes de noviembre, con un total de 1.257 unidades transferidas, según los últimos datos facilitados por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

En concreto, de acuerdo con estas cifras, los turismos han sumado en el pasado mes un total de 1.065 compras, lo que supone una caída de un 9,4% interanual, mientras que en el caso de los comerciales ligeros -furgonetas- las ventas han sido de 192 unidades, es decir, un descenso del 20,7%.

En lo que va de año se han transferido 14.490 -un 4,4% más- vehículos de ocasión que hace un año en La Rioja, un 4,4% más.

Así, los turismos acumulan 12.170 unidades, lo que supone una subida de un 4,3%, y 2.320 furgonetas, con un alza del 5%.

MERCADO NACIONAL.

Por su parte, el mercado de usados pincha en noviembre a nivel nacional, de acuerdo con los datos de Ancove.

En concreto, en el mes se han vendido 218.165 vehículos (turismos y comerciales ligeros), un 1,7% menos que en noviembre de 2024. Las transferencias de turismos alcanzan los 187.208 coches en el mes, con un descenso del 2,2%, y 30.957 los comerciales ligeros, cuyas ventas aumentan un 1,3% el mes pasado.

A falta de un mes para para que finalice 2025 se han comprado en España 2.335.129 vehículos de segunda mano; un 4,4% más que en el mismo periodo del pasado año. Los turismos suponen 1.999.900, con un aumento del 4,4% respecto al mismo periodo del año pasado, y 335.229 furgonetas, con un incremento del 4,7%.