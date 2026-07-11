La venta de vehículos usados cae el 0,9% en La Rioja en el primer semestre de 2026

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LOGROÑO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

En el primer semestre del año, la venta de vehículos usados cayó en La Rioja el 0,9 por ciento, con 7.636 unidades transferidas. Los turismos, que suman de enero a junio 6.384 compras, bajan un 1 por ciento interanual y los comerciales ligeros, con 1.252 transferencias, descienden en el semestre el 0,2 por ciento. A nivel nacional, las ventas de turismos y furgonetas suben en los primeros seis meses del año el 1,9 por ciento, un 1,9 por ciento los primeros y otro 1,9 por ciento los comerciales.

Con lo que respecta al mes de junio, se vendieron en La Rioja 1.174 vehículos de segunda mano, un 8 por ciento menos que en el mismo mes de 2025. Los turismos, con 1.011 transferencias, bajan un 5,3 por ciento, y se venden 163 furgonetas, con un descenso del 21,6 por ciento. De media, en España se han vendido un 6,3 por ciento más vehículos usados (turismos+furgonetas) que en el mismo mes del pasado año.

MERCADO NACIONAL

La venta de vehículos usados sube en junio el 6,3 por ciento respecto al mismo mes del año anterior y rompe la caída de dos meses consecutivos. En el mes se han transferido 217.996 vehículos, de los que 186.775 han sido turismos, con un incremento del 6,5 por ciento, y 31.221 comerciales ligeros con un ascenso del 5 en términos interanuales.

En el primer semestre se han vendido 1.277.738 vehículos de segunda mano, un 1,9 por ciento más que en el mismo periodo de 2025. En el caso de los turismos, la venta crece un 1,9 por ciento, con un total de 1.091.218, y en la de furgonetas, 186.520, aumenta otro 1,9 por ciento.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En junio suben las ventas en nueve comunidades y caen en ocho: Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

El patrón se repite en las furgonetas, con subidas en diez regiones y descensos casi en las mismas que los turismos: Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, La Rioja y la Comunidad Valenciana.